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12.08.2023 15:00 – FT 2 : 0
Оболонь
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12 августа 2023, 18:47 | Обновлено 12 августа 2023, 18:57
4402
2

ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»

Специалист признался в разочаровании киевской командой

12 августа 2023, 18:47 | Обновлено 12 августа 2023, 18:57
4402
2
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
ФК Черноморец Одесса. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук дал оценку матчу команды с «Оболонью» (2:0) в 3-м туре УПЛ и высказался о поведении команд в технической зоне у кромки поля.

– Сегодня мы выиграли и больше не хочется ничего говорить. Цену нашей победы вы видели - мы потеряли двух футболистов перед «Динамо». Если ты теряешь игроков, когда у тебя их 20, то это нормально, можно жить. А когда 14 – это совсем другая картина. И из них еще не готовы двое-трое. Но будем исходить из того, что имеем и будет находить способы.

– Как игроки «Черноморца» сдерживают свои эмоции, чтобы не вестись на провокации соперников и судей?

– О судействе я вообще не хочу говорить, потому что я уже поднадоело говорить об этом. Здесь много очевидных вещей - тему судейства сегодня исключаем. А что касается провокаций со стороны соперника – нет, я бы это не назвал провокациями. Ни в коем случае не могу обвинять кого-то из игроков «Оболони» в какой-то провокации.

Другое дело, что есть какая-то культура поведения как на поле, так и на скамейке запасных. Здесь так – мы видим, что такое происходит, к сожалению. Я думаю, что пора ввести изменения в правила и регламент, чтобы на скамейке запасных была другая атмосфера, другой порядок поведения, потому что когда что-то происходит на поле и вся скамейка словно специально, наигранно соскакивает со своих мест, куда-то бежит, оказывает давление на судей – на мой взгляд, это какая-то дикость.

Что касается поля - это уровень футболиста. Когда мой футболист падает и кричит, я готов разорвать его. Честно вам скажу. Когда это делает соперник – ну как бы не мое дело. Но для меня, когда фуболист падает и что-то там «Ой, ай!» – это футболист самого низкого уровня, который себе можно представить.

Я просто сказал свое мнение, совсем никого не критикуя и не обвиняя. Повторяю еще раз: никакой провокации со стороны соперника я не увидел, – заявил Григорчук.

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Источник ФК Черноморец
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Комментарии 2
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Володимир
Проблема поведения футболистов давно имеет место . Мат на поле и мат с тренерский скамейки стали привычными и обычными . Это надо останавливать! Это деградация !
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