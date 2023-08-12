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Черноморец
12.08.2023 15:00 – FT 2 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 21:10 | Обновлено 12 августа 2023, 21:11
479
0

Черноморец – Оболонь – 2:0. С тремя удалениями. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 3-го тура УПЛ

12 августа 2023, 21:10 | Обновлено 12 августа 2023, 21:11
479
0
Черноморец – Оболонь – 2:0. С тремя удалениями. Видео голов и обзор матча
ФК Оболонь

В субботу, 12 августа, состоялся поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались одесский «Черноморец» и киевская «Оболонь».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Черноморец» – «Оболонь» – 2:0

Васильев, 14, Иеде, 62

Кузык, 72 (второе предупреждение), Салюк, 78 (грубый фол) – Карась, 47 (второе предупреждение)

«Черноморец»: Шевченко – Брагару, Ермаков, Салюк, Путря – Васильев, Шпорн, Кузык – Бойчук (Авагимян, 46, Гучек, 81), Иеде (Хадида, 63), Штогрин (Грисьо, 88).

«Оболонь»: Федоровский – Фатеев, Приймак, Карась, Осман – Слободян (Лукьянчук, 52), Мороз, Черненко – Прокопенко (Чернов, 52), Краснопир (Тарануха, 63), Мединский (Нагиев, 68).

События матча

79’
Volodymyr Salyuk (Черноморец) получает красную карточку.
72’
Орест Кузык (Черноморец) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Самсон Иеде (Черноморец).
48’
Даниил Карась (Оболонь) получает красную карточку.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Васильев (Черноморец).
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Источник Sport.ua
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