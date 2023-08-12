Черноморец – Оболонь – 2:0. С тремя удалениями. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 3-го тура УПЛ
В субботу, 12 августа, состоялся поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались одесский «Черноморец» и киевская «Оболонь».
Украинская Премьер-лига. 3-й тур.
«Черноморец» – «Оболонь» – 2:0
Васильев, 14, Иеде, 62
Кузык, 72 (второе предупреждение), Салюк, 78 (грубый фол) – Карась, 47 (второе предупреждение)
«Черноморец»: Шевченко – Брагару, Ермаков, Салюк, Путря – Васильев, Шпорн, Кузык – Бойчук (Авагимян, 46, Гучек, 81), Иеде (Хадида, 63), Штогрин (Грисьо, 88).
«Оболонь»: Федоровский – Фатеев, Приймак, Карась, Осман – Слободян (Лукьянчук, 52), Мороз, Черненко – Прокопенко (Чернов, 52), Краснопир (Тарануха, 63), Мединский (Нагиев, 68).
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дьемерси Мбокани переберется в ереванский «Ноа»
Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля