Черноморец – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В Одессе пройдет матч 3 тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 12 августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский «Черноморец» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:00.
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Черноморец – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Оболонь».
Черноморец – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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