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Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 05:12 |
84
0

Черноморец – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В Одессе пройдет матч 3 тура Украинской Премьер-лиги

12 августа 2023, 05:12 |
84
0
Черноморец – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 12 августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский «Черноморец» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Черноморец – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Оболонь».

Черноморец – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Черноморец - Оболонь
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Источник Sport.ua
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