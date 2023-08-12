В субботу, 12 августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский «Черноморец» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:00.

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Черноморец – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Оболонь».

Черноморец – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция