В субботу, 12 августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и львовский «Рух». Матч пройдет в Житомире на поле стадиона «Центральный», начало в 17:00.

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Полесье – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Рух».

Полесье – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция