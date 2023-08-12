Украина. Премьер лига12 августа 2023, 02:47 |
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Полесье – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В Житомире пройдет матч 3 тура Украинской Премьер-лиги
12 августа 2023, 02:47 |
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В субботу, 12 августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и львовский «Рух». Матч пройдет в Житомире на поле стадиона «Центральный», начало в 17:00.
- Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
Полесье – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Рух».
Полесье – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полесье - РухДивитися трансляцію
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