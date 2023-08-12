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  4. Полесье – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 02:47 |
26
0

Полесье – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В Житомире пройдет матч 3 тура Украинской Премьер-лиги

12 августа 2023, 02:47 |
26
0
Полесье – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 12 августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и львовский «Рух». Матч пройдет в Житомире на поле стадиона «Центральный», начало в 17:00.

  • Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Полесье – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Рух».

Полесье – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Полесье - Рух
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Источник Sport.ua
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