Украина. Премьер лига12 августа 2023, 00:00 |
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Колос – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 августа в 17:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги
12 августа 2023, 00:00 |
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В субботу, 12 августа, состоится матч 3 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский «Колос» и ровенский «Верес».
Поединок пройдет в с. Ковалевка на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Верес».
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