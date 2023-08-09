Синдром золотой лихорадки. Почему Глейзеры готовы отказаться от продажи МЮ

23 ноября минувшего года в СМИ появилась новость, которая показалась обнадеживающей для многочисленных болельщиков «Манчестер Юнайтед» по всему миру. Американские собственники «красных дьяволов» – семья Глейзеров – официально сообщили о готовности рассмотреть возможность продажи клуба. На юридическом языке это прозвучало как «начало процесса изучения стратегических альтернатив для ускорения роста». Фактически же Глейзеры выразили желание продать часть или все принадлежащие им акции «Манчестер Юнайтед».

Глейзеры являются владельцами клуба, который чаще остальных становился чемпионом Англии, с 2008 года. Тогда «Манчестер Юнайтед» достался американцам приблизительно за 650 миллионов фунтов, а продать клуб в конце 2022-го его нынешние собственники уже рассчитывали не менее чем за 6-7 миллиардов фунтов.

Собственно говоря, с переходом права собственности на «Манчестер Юнайтед», как предполагалось, не должно было возникнуть больших проблем. Практически сразу же на клуб объявилось два серьезных претендента – основатель и собственник британской международной химической группы Ineos Джим Рэтклифф, а также бывший наследный принц Катара Джасим бин Хамад бин Халифа Аль Тани.

Оба достаточно живо включились в конкуренцию и торги с Глейзерами, хотя и не выказывали готовности всецело удовлетворить финансовые аппетиты американцев. Ожидалось, что окончательно договориться о смене владельца сторонам удастся в летнее межсезонье, и это позволит «Манчестер Юнайтед» получить дополнительное финансирование от нового инвестора на активную трансферную кампанию, однако по состоянию на текущий момент все выглядит таким образом, что Глейзеры опять перехитрили всех вокруг, и не будут спешить расставаться с английским футбольным активом.

Несмотря на то, что в средине июня в The Mirror появилась информация о продаже «Манчестер Юнайтед» Джасиму бин Хамаду бин Халифе Аль Тани, никакого официального подтверждения эти данные со временем так и не получили. Напротив, уже 20 июля СМИ со ссылкой на данные журналиста Майка Кигана отрапортовали, что Глейзеры потеряли желание продавать «Манчестер Юнайтед», якобы из-за невозможности в процессе торгов достичь требуемого порога финансовой компенсации за этот актив.

Однако в конце июля «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового спонсорского контракта с Adidas – немецкой транснациональной компанией по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Эта сделка стала рекордной для английской Премьер-лиги: за десять лет сотрудничества (договор начнет действовать в 2025 году и рассчитан до 2035-го) «красные дьяволы» получат 900 миллионов фунтов, а это баснословные деньги даже для столь богатого чемпионата, как АПЛ.

Теперь британские эксперты пишут, что Глейзеры ожидают торгов за телевизионные права, которые могут принести «Манчестер Юнайтед» просто астрономическую сумму. Похоже, что отказ от немедленной продажи своих акций катарцу Джасиму бин Хамаду бин Халифе Аль Тани или англичанину Джиму Рэтклиффу как раз и связан с тем обстоятельством, что Глейзеры в очередной раз оказались одержимы синдромом «золотой лихорадки», и теперь всячески не хотят упустить потенциально еще большую прибыль.

Примечательно, что в фанатской среде нашлось не так много тех, кто поддерживал приход в клуб Рэтклиффа. Владелец Ineos дал понять, что готов выкупить контрольный пакет акций клуба, оставив Глейзеров миноритарными акционерами, что повернуло общественное мнение против него. Но сейчас на фоне сведений о том, что американцы и вовсе сохранят за собой полный контроль над клубом на ближайшие несколько лет, болельщики, кажется, вновь будут готовы к тому, чтобы выразить свое несогласие более радикальными, чем простые посты в соцсетях, методами.

Идея новых протестов уже вовсю обсуждается. За последние годы фаны МЮ устраивали несколько демонстраций на «Олд Траффорд», требуя Глейзеров покинуть клуб. В частности, в мае 2021 года фанаты «красных дьяволов» прорвались на поле домашнего стадиона их любимцев, чем фактически заблокировали проведение календарного матча Премьер-лиги против «Ливерпуля». Встречу пришлось отложить, однако Джоэл и Аврам Глейзеры на поводу у толпы не пошли, оставшись непреклонными в желании сохранить контроль над топовым английским футбольным активом.

Когда в ноябре 2022-го Глейзеры все-таки объявили о начале поисков «стратегических альтернатив», показалось, что победа фанатов в виртуальной битве с владельцами клуба близка, но вместо продажи клуба общественность, очевидно, стала свидетельницей ядовитого цирка. В конце концов, выбор оказался невелик: в случае ухода Глейзеров в клуб приходил бы либо Рэтклифф, желания которого многие считают лицемерными, либо катарец, от методов «царствования» которого в свое время оказались в ужасе даже на его исторической родине, из-за чего, в конечном итоге, Джасима и вынудили отказаться от титула наследного принца.

Не добавляет оптимизма и ситуация, при которой главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу во время летних сборов на пресс-конференциях приходится отвечать не только на сугубо спортивные вопросы, но и балансировать в неопределенной ситуации, сложившейся вокруг потенциальной смены владельца клуба. А неопределенность, как известно, еще никогда и никому не добавляла шансов на успех…

Добавил масла в огонь недавно и экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм, являющийся абсолютно культовой фигурой для «Олд Траффорд». В интервью изданию The Athletic один из совладельцев «Интер Майами» специально обратился к Глейзерам, дав недвусмысленно им понять, что «красные дьяволы» остро нуждаются в переменах.

«Как только вы начинаете терять болельщиков, особенно в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», нужно понимать, что вернуть их будет крайне трудно. Клубу нужны перемены. Мы все это видели, мы все это знаем», – сказал Бекхэм.

Но пока все выглядит так, что Глейзеры, удовлетворенные заключением нового рекордного для английского рынка спонсорского соглашения о стратегическом партнерстве с Adidas, не пойдут на снижение ставок в торгах по возможной продаже клуба. На этом фоне фанаты клуба уже начинают активизироваться и готовить новые бунты, а топ-менеджменту пока так и не удается наладить дела в вопросе продажи откровенно ненужных тен Хагу игроков, что позволило бы укрепить финансовое положение «красных дьяволов» и сделать их еще более амбициозным игроком на трансферном рынке. Конечно, какую-то часть фанатов «Манчестер Юнайтед» могут удовлетворить подписания Андре Онана, Мэйсона Маунта и Расмуса Хойлунда, и их аргументы выглядят вполне логичными – мол, еще недавно переживали и куда худшие периоды. Однако на фоне довольно старого и проблемного стадиона, требующего реконструкции, массы долгов и десятилетия без чемпионского титула, все более громкими и настырными становятся голоса тех, кто утверждает, что хуже быть уже не может. По крайней мере, для клуба со статусом «Манчестер Юнайтед».