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Англия
20 июля 2023, 17:40 |
342
0

Глейзеры могут отказаться от продажи Манчестер Юнайтед

Смена владельца становится все менее вероятной

20 июля 2023, 17:40 |
342
0
Глейзеры могут отказаться от продажи Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Владельцы «Манчестер Юнайтед», американская семья Глейзеров, может отказаться от продажи клуба. Об этом сообщает журналист Майк Киган.

Процесс продажи клуба был запущен еще осенью прошлого года. Но до сих пор Глейзеры так и не получили ни одного предложения, которое превышало бы 6 миллиардов фунтов – это та сумма, которую они рассчитывали получить за клуб.

«Манчестер Юнайтед» точно не сменит владельца к старту нового сезона АПЛ. Не исключено, что Глейзеры вообще могут отказаться от продажи клуба.

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Манчестер Юнайтед Малкольм Глейзер
Источник Daily Mail
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