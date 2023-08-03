Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август

1 сентября в топовых лигах европейского футбола завершит работу летнее трансферное окно, а вместе с ним будет закрыт и период для дозаявки новичков, если только те не были подписаны на правах свободного агента. Это означает, что впереди у нас меньше месяца, когда клубам предстоит решить все свои кадровые вопросы, и оформить трудовые отношения с новичками.

Какие же трансферы в мировом футболе являются наиболее долгожданными в августе?

Гарри Кейн

Возраст: 30 лет

Гражданство: Англия

Клуб: «Тоттенхэм»

Летом 2024 года у Гарри Кейна подойдет к завершению срок действия контракта с «Тоттенхэмом» - клубом, где форвард провел практически всю свою профессиональную карьеру, за вычетом отъездов в аренду в молодом возрасте. Нападающий уже четко дал понять боссам «шпор», что на этот раз договориться о пролонгации сотрудничества не удастся, так как Гарри хочет ухватиться за последний шанс в карьере выиграть что-то по-настоящему значимое – Лигу чемпионов, например.



Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В «Тоттенхэме», кажется, уже морально готовы к уходу Кейна и сейчас просто хотят, чтобы при этом были выполнены два ключевых условия. Прежде всего, боссы «шпор» крайне не желают, чтобы Гарри продолжал выступления в английской Премьер-лиге. Поэтому и не состоялся переход нападающего в «Манчестер Юнайтед», который изначально назывался в прессе фаворитом на подписание футболиста.

Сейчас же клубом, который лидирует в гонке за Кейном в СМИ называют «Баварию». Мюнхенцы готовы ради Гарри побить свой трансферный рекорд (80 миллионов евро), и уже согласовали все детали 5-летнего контракта с самим игроком. Похоже, сторонам остается уладить только мелкие детали, и сделка будет завершена. Впрочем, сколько раз в прессе уже сообщалось нечто подобное, после чего Кейн все так же оставался в «Тоттенхэме»?

Усман Дембеле

Возраст: 26 лет

Гражданство: Франция

Клуб: «Барселона»

Усмана Дембеле видеть в своих рядах очень хочет «Пари Сен-Жермен». Клуб, который регулярно пользуется солидными финансовыми вливаниями со стороны инвесторов из Катара, нацелен уже в самое ближайшее время завершить покупку вингера у «Барселоны», причем воспользоваться обстоятельствами и сделать это по сниженной стоимости.



Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Дело в том, что в контракте Дембеле был пункт, который позволял любому клубу активировать клаусулу в размере 50 миллионов евро, но только до 1 августа нынешнего года, после чего необходимый размер компенсации увеличивался ровно в два раза. В ПСЖ, по слухам, успели воспользоваться шансом, и теперь у парижан есть пять дней на то, чтобы окончательно завершить трансфер.

С оформлением сделки проблем не ожидается, так как ранее ПСЖ и Дембеле уже согласовали 5-летний контракт, причем футболист вел переговоры с французским грандом с официального одобрения «Барселоны». Также известно, что в Париже у Усмана существенно вырастет заработная плата – с 16 до 20 миллионов евро, причем это еще без учета всевозможных дополнительных выплат и бонусов.

Йошко Гвардиол

Возраст: 21 год

Гражданство: Хорватия

Клуб: РБ «Лейпциг»

Чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов сезона-2022/23 «Манчестер Сити» пока ведет себя на трансферном рынке достаточно скромно и осторожно. На данный момент главные усилия «горожан» направлены на то, чтобы уговорить немецкий «Лейпциг» согласиться на продажу 21-летнего центрального защитника Йошко Гвардиола, на счету которого уже 21 поединок (2 гола) за национальную сборную Хорватии.



Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол

Пока ситуация вокруг потенциального переезда Гвардиола под «крыло» к Гвардиоле выглядит крайне запутанной. Еще 20 июля инсайдер Фабрицио Романо проинформировал, что все детали сделки между клубами согласованы, а Йошко уже завершил прохождение первой части медицинских тестов. Однако уже на следующий день директор немецкого клуба Макс Эберл заявил, что никакого соглашения по Гвардиолу с «Манчестер Сити» нет, причем «даже близко».

Но в «Манчестер Сити» вряд ли так легко отступятся, тем более, что Гвардиола очень заинтересован в переходе в его команду хорватского центрбека, и после победы в Лиге чемпионов боссы «горожан» наверняка постараются ублажить главного тренера, выполнив едва ли не ключевую его кадровую просьбу на текущее межсезонье.

Виктор Осимхен

Возраст: 24 года

Гражданство: Нигерия

Клуб: «Наполи»

Лучший бомбардир минувшего сезона в итальянской Серии А и чемпион в составе «Наполи» Виктор Осимхен также является одним из «лакомых кусочков» на трансферном рынке Европы. В начале лета активный и предметный интерес к нигерийцу приписывали «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но в конечном итоге англичане, вероятно, вышли из гонки за форварда.



Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«Наполи» хочет получить за Осимхена, контракт которого с клубом рассчитан еще всего-то на два года, около 200 миллионов евро. Но заплатить такую сумму на континенте за африканского голеадора могут отнюдь не многие, что понимает и президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис. Не так давно он, в частности, заявил, что видит лишь одного реального претендента в Европе на Осимхена – это «Пари Сен-Жермен», да и то при условии, что катарские собственники этого клуба уж слишком сильно пожелают видеть Виктора в столице Франции. С последним то как раз и случился облом, так как вскоре ПСЖ вышел из переговоров по Осимхену…

Поэтому сейчас ключевая интрига вокруг Виктора связана с интересом к нему со стороны богатых саудитов. Тамошний «Аль-Хиляль», по слухам, готов заплатить за форварда 140 миллионов евро, но пока непонятно, готов ли сам Осимхен в весьма молодом возрасте делать настолько резкий поворот в карьере, пусть даже и ради больших денег.

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Килиан Мбаппе

Возраст: 24 года

Гражданство: Франция

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Килиан Мбаппе в настоящий момент является, вероятно, самым ярким и сильным атакующим игроком на планете. После того, как Месси и Роналду покинули старушку Европу, никто и ничто не должны помешать французу установить свою гегемонию в борьбе за «Золотой мяч», который, к слову, пока 24-летнему Килиану так ни разу и не покорился.



Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вероятно, отсутствие громких успехов на индивидуальном уровне в карьере Мбаппе связано с тем, что он выступает за «Пари Сен-Жермен» - французского гегемона, который всякий раз оказывается несостоятельным на европейской арене, и все никак не может выиграть заветную Лигу чемпионов. От того и неудивительно, что Килиан хочет сменить обстановку уже нынешним летом, и воплотить детскую мечту о трансфере в «Реал».

Правда, в «Реале», вероятно, будут выжидать до последнего, чтобы подписать Мбаппе свободным агентом следующим летом. Чтобы подобного не произошло, в ПСЖ готовы рассмотреть вариант с продажей форварда по достойной цене уже сейчас, а в претендентах значатся все те же саудиты. В частности, «Аль-Хиляль» готов заплатить за трансфер нападающего 300 миллионов евро, а ему самому предоставить 700 миллионов в виде зарплаты и различных бонусов, а также предоставить возможность через год уйти свободным агентом в «Реал». Но Мбаппе, видимо, не готов рисковать карьерой ради возможности поиграть в экзотичной саудовской Про-Лиге, и пока не стоит исключать вариант, при котором форвард будет отдан в аренду «Челси» или «Манчестер Юнайтед». В этом случае ПСЖ получит возможность не платить Килиану огромную зарплату, а также лишить форварда возможности претендовать на очень «вкусный» с экономической точки зрения бонус за лояльность.

Как бы там ни было, а существует высокий риск того, что эпопея вокруг возможного отъезда Мбаппе из ПСЖ будет тянуться до самого закрытия летнего трансферного окна-2023, и не факт, что она все-таки получит логическое завершение.

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