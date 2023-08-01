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Франция
01 августа 2023, 18:24 | Обновлено 01 августа 2023, 19:01
473
0

Зарплата Дембеле заметно вырастет после перехода в ПСЖ

Вингер уже согласился на переход в парижский клуб

01 августа 2023, 18:24 | Обновлено 01 августа 2023, 19:01
473
0
Зарплата Дембеле заметно вырастет после перехода в ПСЖ
ФК Барселона. Усман Дембеле

«ПСЖ» будет платить Усману Дембеле 20 млн евро за сезон, сообщает Le Parisien. Это только базовая зарплата, в которой не учтены бонусы.

Усман Дембеле зарабатывал в «Барселоне» 16 млн евро в год. Он уже согласовал условия личного контракта с «ПСЖ». Готова продать футболиста и «Барселона», которой нужно регистрировать новичков и которой есть финансовые трудности. Хотя Хави очень недоволен тем, что придется продавать ведущего футболиста.

Усман Дембеле провел шесть сезонов в «Барселоне». Он забил 40 голов и сделал 43 ассиста в 185 матчах.

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Усман Дембеле ПСЖ зарплаты
Источник Le Parisien
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