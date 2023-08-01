Зарплата Дембеле заметно вырастет после перехода в ПСЖ

«ПСЖ» будет платить Усману Дембеле 20 млн евро за сезон, сообщает Le Parisien. Это только базовая зарплата, в которой не учтены бонусы.

Усман Дембеле зарабатывал в «Барселоне» 16 млн евро в год. Он уже согласовал условия личного контракта с «ПСЖ». Готова продать футболиста и «Барселона», которой нужно регистрировать новичков и которой есть финансовые трудности. Хотя Хави очень недоволен тем, что придется продавать ведущего футболиста.

Усман Дембеле провел шесть сезонов в «Барселоне». Он забил 40 голов и сделал 43 ассиста в 185 матчах.