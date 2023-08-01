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  4. Хави разочарован решением Дембеле уйти в ПСЖ. Приводил пример Неймара
Испания
01 августа 2023, 16:11 |
618
2

Хави разочарован решением Дембеле уйти в ПСЖ. Приводил пример Неймара

Игрок нацелился вернуться во Францию

01 августа 2023, 16:11 |
618
2
Хави разочарован решением Дембеле уйти в ПСЖ. Приводил пример Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

По информации испанских СМИ, тренер «Барселоны Хави разочарован решением Усмана Дембеле перейти в ПСЖ, с которым игрок согласовал 5-летний контракт.

Наставник приводил вингеру пример Неймара, который перебрался в ПСЖ, а затем часто говорил о желании вернуться, но Дембеле уже принял решение.

Ранее стало известно, что ПСЖ активировал клаусулу в контракте футболиста, а трансфер обойдется парижанам в 50 миллионов евро. Переговоры должны завершиться в ближайшие дни.

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Барселона трансферы Усман Дембеле ПСЖ Неймар
Источник Sport.es
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Комментарии 2
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naverland
Так для Барсы это хорошо, разгрузят зарплату, плюс 50 млн. 
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Raien
Гроші не пахнуть, а сьогодні футбол – це просто бізнес. 
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