Хави разочарован решением Дембеле уйти в ПСЖ. Приводил пример Неймара

По информации испанских СМИ, тренер «Барселоны Хави разочарован решением Усмана Дембеле перейти в ПСЖ, с которым игрок согласовал 5-летний контракт.

Наставник приводил вингеру пример Неймара, который перебрался в ПСЖ, а затем часто говорил о желании вернуться, но Дембеле уже принял решение.

Ранее стало известно, что ПСЖ активировал клаусулу в контракте футболиста, а трансфер обойдется парижанам в 50 миллионов евро. Переговоры должны завершиться в ближайшие дни.