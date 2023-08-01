Хави разочарован решением Дембеле уйти в ПСЖ. Приводил пример Неймара
Игрок нацелился вернуться во Францию
По информации испанских СМИ, тренер «Барселоны Хави разочарован решением Усмана Дембеле перейти в ПСЖ, с которым игрок согласовал 5-летний контракт.
Наставник приводил вингеру пример Неймара, который перебрался в ПСЖ, а затем часто говорил о желании вернуться, но Дембеле уже принял решение.
Ранее стало известно, что ПСЖ активировал клаусулу в контракте футболиста, а трансфер обойдется парижанам в 50 миллионов евро. Переговоры должны завершиться в ближайшие дни.
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