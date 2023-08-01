Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда

Похоже, форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе окончательно отказался от возможности переезда в Саудовскую Аравию, где «Аль-Хиляль» был готов суммарно потратить на его трансфер порядка 1 миллиарда евро. Богатый азиатский клуб имел намерение выплатить парижанам компенсацию за форварда в 300 миллионов евро, а самому Мбаппе гарантировать оклад на 700 миллионов евро в год, причем подписав краткосрочное трудовое соглашение на 12 месяцев, после чего Килиан имел бы возможность самостоятельно решать вопросы дальнейшего трудоустройства. Но Мбаппе от такого варианта отказался, и теперь его возможности безграничны и ограничены одновременно.

Мбаппе уже очень давно сватают в мадридский «Реал». «Бланкос» несколько раз торговались по форварду с ПСЖ, но в какой-то момент осознали, что куда проще будет дождаться завершения контракта Килиана с парижским клубом и подписать топ-голеадора на правах свободного агента. Сейчас этот вариант устраивает и футболиста, и испанцев, но категорически против него выступают в «Пари Сен-Жермен». Французский гранд не хочет терять свой главный актив бесплатно, и именно поэтому постарается сделать все, чтобы через 12 месяцев Мбаппе не ушел на безвозмездной основе.

В этой связи трансфер Мбаппе в «Аль-Хиляль», казалось бы, должен был устроить абсолютно всех – и форварда, и ПСЖ, и богатых арабов, и даже «Реал», который мог бы подписать Килиана следующим летом абсолютно бесплатно, на что и рассчитывает прямо сейчас. Но Мбаппе от подобной возможности отказался, и на первый взгляд сделал это ради возможности оставаться на топ-уровне, а не ехать исключительно за большими деньгами в весьма сомнительный со спортивной точки зрения на текущий момент проект под названием саудовская Про-Лига.

Но все выглядит подобным образом только на первый взгляд. На самом деле, оставаясь в ПСЖ, Мбаппе вовсе не будет бедствовать. Он уже зарабатывает порядка 1,2 миллионов евро в неделю по контракту с парижанами, а также имеет прописанную в контракте невероятно щедрую систему бонусов. Только за подписание нового трудового соглашения с ПСЖ Килиану было гарантировано 180 миллионов евро, которые форвард получит тремя траншами и вне зависимости от того, отработает ли договор до конца. Более того, у Мбаппе есть еще и так называемый «бонус за лояльность»: после закрытия каждого летнего трансферного окна форвард может рассчитывать на получение 70, 80 и 90 миллионов евро, соответственно, за каждый год пребывания в Париже (контракт с ПСЖ у Килиана до 2024-го с возможностью пролонгации еще на один сезон, правом на которую обладает исключительно футболист).

Поэтому, откровенно говоря, в ПСЖ условия у Мбаппе ненамного хуже, если вообще хуже, чем те, которые ему предлагаются в «Аль-Хиляле», и чтобы получать баснословные деньги форварду совсем не обязательно ухать на Ближний Восток, как это сделали уже многие его топовые коллеги.

Другой вопрос: а что ждет Мбаппе в ПСЖ, если он так и не сменит клубную прописку этим летом? По информации ряда инсайдеров, Килиан якобы даже готов провести ближайшие двенадцать месяцев на скамье запасных, чтобы следующим летом все-таки осуществить детскую мечту и перебраться в мадридский «Реал». Отправить Мбаппе «в резервацию» якобы пообещало руководство ПСЖ, когда узнало о том, что форвард не будет использовать опцию, которая у него есть, о продлении действия контракта с парижанами еще на год – до лета 2025-го.

В ПСЖ были прекрасно осведомлены о желании Мбаппе однажды перейти в «Реал», равно как и о стремлении мадридского клуба заполучить в свои ряды звездного французского бомбардира. Однако парижане, предлагая космический контракт Килиану летом минувшего года, рассчитывали на то, что в какой-то момент им удастся полюбовно расстаться с игроком, найдя оптимальные условия трансферного соглашения с «бланкос». Сейчас, когда Мбаппе опять начинает откровенно шантажировать клубное руководство ПСЖ, его личное противостояние с менеджментом чемпиона Франции выходит на новый уровень эскалации.

Очевидно, что Мбаппе на скамейке запасных ПСЖ – это бомба замедленного действия для команды. Килиан уже становится врагом не только для боссов клуба, но и для бескомпромиссных ультрас парижан. И критика в адрес нападающего лишь нарастает, даже несмотря на то, что тот недавно выказал желание сыграть за олимпийскую сборную страны на Играх, которые примет Париж в следующем году.

Французские фанаты никогда не скрывали своих эмоций, и сейчас они вряд ли со спокойной душой будут готовы наблюдать, как один из самых талантливых нападающих в истории их футбола готов фактически просидеть сезон на скамейке запасных лишь ради возможности получить очередной фантастический бонус, а затем бесплатно перебраться в «Реал», выторговав при этом себе еще и очень серьезные подъемные.

Именно поэтому в СМИ появились слухи даже о готовности ПСЖ отдать Мбаппе на сезон в аренду, чтобы только иметь возможность не платить форварду огромную зарплату и лишить того надежды на шальные деньги за добросовестное выполнение контракта в Париже. Поговаривают, что подобной возможностью хотели бы воспользоваться клубы английской Премьер-лиги, в особенности «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Источники сообщают, что Мбаппе всегда был «очень открыт» для перспективы перехода в английскую Премьер-лигу. Он почти в совершенстве владеет английским языком, и это может сыграть в «плюс» грандам, представляющим Туманный Альбион, особенно на фоне нежелания Килиана отправляться в Саудовскую Аравию, и стремления ПСЖ как можно скорее решить вопрос относительно будущего форварда.

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В Европе есть и другие клубы, проявлявшие заинтересованность в услугах Мбаппе, но тот же «Интер» или «Барселона» прямо сейчас финансово будут не готовы к подобного рода сделке, и клубам АПЛ выиграть конкуренцию за сезонную аренду Килиана будет достаточно несложно.

Поэтому впереди нас ждет еще немало потенциальных сюрпризов в аспекте вероятного трансфера Мбаппе из ПСЖ. Позиция парижан ныне более чем ясна – клуб хочет выручить максимальную сумму от немедленной продажи нападающего и якобы даже не прочь договариваться с «Реалом», но пока неясно, насколько «бланкос» вообще готовы платить за Килиана, учитывая возможность подписать того свободным агентом уже через год. Кроме того, помешать надеждам «Пари Сен-Жермен» получить компенсацию за Мбаппе способны и личные планы самого нападающего.

И эта «мыльная опера», похоже, будет продолжаться, как бы всем рядовым болельщикам не хотелось поскорее поставить в ней жирную точку. Просто потому, что в истории, где путь главного героя буквально засыпан бриллиантами, в его окружении всегда найдется тот, у кого голова не закружится, и кто сможет вовремя сориентироваться, чтобы подсчитать всю потенциальную прибыль от того или иного решения. Так что Мбаппе крайне недальновидно считать тем, кто просто так отмахивается от саудовского миллиарда. Наоборот, этот молодой человек и его советники крайне грамотно и до последней капли выжимают экономические дивиденды из той успешности, которая обрушилась на голову форварда. В конце концов, зачем рисковать и ехать за тридевять земель в компанию к звездным пенсионерам, собравшимся вместе, чтобы напоследок «срубить» деньжат по-легкому, если все это буквально лежит у тебя перед ногами в сытой и самодостаточной Европе, оставаясь в которой ты всегда будешь в фокусе внимания, а следовательно, и с возможностью дальнейшего повышения капитализации. Деньги делают деньги, никак иначе.