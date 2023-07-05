По пути Роналду. Топ-7 футболистов, уехавших в Саудовскую Аравию

Знаменитый португалец Криштиану Роналду своим переходом в «Аль-Наср» открыл настоящий ящик Пандоры. После его громкого переезда в Саудовскую Аравию, тамошняя Про Лига (а главное – руководство страны) начала делать все и даже больше, чтобы по пути Кри Ро последовали другие футбольные знаменитости.

Тамошние клубы, плотно сидящие на потоках нефтедолларов, начали активно зазывать к себе «свидетелей секты Роналду». Они знают, что делают: миллионы звонкой валюты могут уговорить кого угодно. Даже казавшегося совсем не меркантильным француза Канте.

Карим Бензема

Возраст: 35 лет

Гражданство: Франция

Клуб: Аль-Иттихад

Стоимость трансфера: свободный агент

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

У Бензема, выигравшего с «Реалом» все, что только можно, было два пути: либо продлить контракт со «сливочными», как это сделал еще один знаковый ветеран «Мадрида» Модрич, либо уйти за очень длинным долларом к саудитам. Карим выбрал второй вариант. Хотя «Реал» и очень хотел, чтобы французский бомбардир остался.

Однако 600 миллионов долларов за три сезона (именно столько нападающий получит в новом клубе) сделали свое дело. Слишком большие и одновременно слишком легкие деньги, чтобы от них отказываться.

Н’Голо Канте

Возраст: 32 года

Гражданство: Франция

Клуб: Аль-Иттихад

Стоимость трансфера: свободный агент

Getty Images/Global Images Ukraine. Н’Голо Канте

Довольно неожиданный трансфер. Несмотря на солидный возраст, Канте все равно сложно назвать ветераном. «Челси», бывший клуб полузащитника, рассчитывал на него. И предпринимал реальные шаги для пролонгации соглашения. Но опорник повелся на щедрое предложение от действующего чемпиона Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад» ангажировал Канте на четыре сезона. За это время футболист заработает сто миллионов евро. Плюс бонусы. «Аристократы» предлагали на порядок меньше. Поэтому и не удержали игрока, который доселе слыл почти эксклюзивной скромностью.

Калиду Кулибали

Возраст: 32 года

Гражданство: Сенегал/Франция

Клуб: Аль-Хилаль

Стоимость трансфера: 23 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Калиду Кулибали

Еще одна весомая потеря «Челси». Несмотря на то, что фактурный сенегальский защитник не оправдал надежд после года пребывания на «Стемфорд Бридж», новый наставник «аристократов» Почеттино рассчитывал на футболиста. Как минимум, Кулибали обязательно получил бы шанс проявить себя. Но он, как и многие другие, повелся на шальные деньги саудитов.

Примечательно, что летом прошлого года «пенсионеры» приобрели Кулибали у «Наполи» за сорок миллионов евро. За год сенегалец подешевел почти в два раза.

Рубен Невеш

Возраст: 26 лет

Гражданство: Португалия

Клуб: Аль-Хилаль

Стоимость трансфера: 55 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Невеш

Деньги решают если и не все, то очень многое. Рубен Невеш, отлично зарекомендовавший себя в самом «португальском» коллективе АПЛ – «Вулверхэмптоне» – серьезно заинтересовал испанского гранда – «Барселону». Но пока каталонцы сводили дебет с кредитом, в игру вмешался «Аль-Хилаль».

За 26-летнего полузащитника сборной Португалии саудовский клуб заплатил 55 миллионов евро. Это новый трансферный рекорд для «Аль-Хилаля».

Эдуар Менди

Возраст: 31 год

Гражданство: Сенегал

Клуб: Аль-Ахли

Стоимость трансфера: 18,5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуар Менди

Еще одна потеря «Челси». Контракт сенегальского голкипера с «аристократами» был рассчитан до 2025 года, однако Менди не устоял перед щедрым предложением саудитов. По слухам, в «Аль-Ахли» Эдуару предложили в три раза большее жалование, чем он зарабатывал на «Стемфорд Бридж». Менди выступал за «Челси» с сентября 2020 года.

Со своим новым клубом победитель Лиги чемпионов-2021 заключил соглашение до 2026 года.

Марцело Брозович

Возраст: 30 лет

Гражданство: Хорватия

Клуб: Аль-Наср

Стоимость трансфера: 20 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Брозович

Пришел черед поиграть мышцами и клубу Криштиану Роналду – «Аль-Насру». Ряды команды пополнил звездный полузащитник сборной Хорватии и итальянского «Интера» Марцело Брозович. На этом трансфере миланский клуб заработал порядка двадцати миллионов евро.

30-летний футболист подписал трехлетнее соглашение из клубом из Саудовской Аравии. По условиям договора, зарплата Брозовича на новом месте вырастет в разы: он будет зарабатывать порядка 27 млн евро за сезон.

За «Интер» Марцело провел свыше 300 поединков. В Италии с «сине-черными» хорватский полузащитник выиграл все: чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Финалист ЛЧ-2023. По всей видимости, пришло время менять приоритеты.

Роберто Фирмино

Возраст: 31 год

Гражданство: Бразилия

Клуб: Аль-Ахли

Стоимость трансфера: свободный агент

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Для звездного бразильца минувший сезон стал последним в «Ливерпуле». За мерсисайдский коллектив атакующий полузащитник выступал с 2015 года. За это время в составе «красных» стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. Всего на счету Фирмино в «Ливерпуле» – 111 мячей в 362 поединках.

Первого июля у Роберто истек срок соглашения с «Ливерпулем», и футболист получил статус свободного агента. Так что «Аль-Ахли» бывший футболист сборной Бразилии достался бесплатно.

За новый клуб Фирмино будет выступать ближайшие три сезона. Финансовая сторона вопроса пока что неизвестна.