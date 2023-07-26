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Франция
26 июля 2023, 14:07 | Обновлено 26 июля 2023, 14:08
800
0

Мбаппе получит от ПСЖ огромный бонус в ближайшие дни

Деньги сами идут в карман французского форварда

26 июля 2023, 14:07 | Обновлено 26 июля 2023, 14:08
800
0
Мбаппе получит от ПСЖ огромный бонус в ближайшие дни
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В начале июля во французских СМИ появилась информация о том, что «ПСЖ» дал Килиану Мбаппе время до 31 июля, чтобы определиться с клубом на новый сезон.

Теперь же стало известно, с чем связана именно такая дата ультиматума от чемпионов Франции. Дело в том, что, согласно условиям контракта, если Мбаппе останется в «ПСЖ» по состоянию на 1 августа, клуб будет вынужден выплатить ему бонус за лояльность в размере 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Месси получил космическое предложение от «Аль-Хиляля».

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Килиан Мбаппе ПСЖ
Источник Sky Sports
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