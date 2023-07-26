Мбаппе получит от ПСЖ огромный бонус в ближайшие дни

В начале июля во французских СМИ появилась информация о том, что «ПСЖ» дал Килиану Мбаппе время до 31 июля, чтобы определиться с клубом на новый сезон.

Теперь же стало известно, с чем связана именно такая дата ультиматума от чемпионов Франции. Дело в том, что, согласно условиям контракта, если Мбаппе останется в «ПСЖ» по состоянию на 1 августа, клуб будет вынужден выплатить ему бонус за лояльность в размере 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Месси получил космическое предложение от «Аль-Хиляля».