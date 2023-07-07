Или-или. ПСЖ поставил ультиматум Мбаппе

Руководство парижского клуба «ПСЖ» потребовало от нападающего команды Килиана Мбаппе определенности с планами на будущее.

Сообщается, что 24-летний уроженец Парижа получил время до 31 июля, чтобы решить вопрос с продолжением карьеры. Если Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ», то будет продан в любой клуб, который предложит за него до конца трансферного окна больше денег.

В минувшем сезоне-2022/2023 Мбаппе забил 41 гол и отдал 9 ассистов в 43 матчах за «ПСЖ во всех турнирах.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» получил от «Ливерпуля» предложение по трансферу Килиана Мбаппе.