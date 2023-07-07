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  4. Или-или. ПСЖ поставил ультиматум Мбаппе
Франция
07 июля 2023, 11:30 |
1454
7

Или-или. ПСЖ поставил ультиматум Мбаппе

Парижане хотят от нападающего ясности

07 июля 2023, 11:30 |
1454
7
Или-или. ПСЖ поставил ультиматум Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Руководство парижского клуба «ПСЖ» потребовало от нападающего команды Килиана Мбаппе определенности с планами на будущее.

Сообщается, что 24-летний уроженец Парижа получил время до 31 июля, чтобы решить вопрос с продолжением карьеры. Если Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ», то будет продан в любой клуб, который предложит за него до конца трансферного окна больше денег.

В минувшем сезоне-2022/2023 Мбаппе забил 41 гол и отдал 9 ассистов в 43 матчах за «ПСЖ во всех турнирах.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» получил от «Ливерпуля» предложение по трансферу Килиана Мбаппе.

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Источник Sky Sports
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Комментарии 7
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pol-55
Тепер ясні позиції,а то раніше власник щось таке плів.
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+1
Юрій Лук'янов
а що буде, коли він відмовиться від продажу в інший клуб. Бо примусово ж продати неможливо . Він то повинен з новим клубом контракт підписати і він має право цей новий контракт не підписувати чи ні?
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0
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🔱Avtoigor🔱
В Ліверпуль малоймовірно, бо вони ніколи не проявляють особливої ініциативи по трансферам, тим паче без бажання самого футболіста приєднатися до клубу. Мбапе хоче в Реал, тоді скоріш за все туди він і перейде, якщо клуби домовляться.
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Alexx
Игрок классный но эта сага всем надоела 
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0
T-800
АПЛ vs Реал Мадрид
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0
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