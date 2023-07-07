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Франция
07 июля 2023, 09:33 | Обновлено 07 июля 2023, 09:48
406
0

Источник: ПСЖ получил от Ливерпуля предложение по Мбаппе

Парижанам есть о чем подумать

07 июля 2023, 09:33 | Обновлено 07 июля 2023, 09:48
406
0
Источник: ПСЖ получил от Ливерпуля предложение по Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Английский «Ливерпуль» намерен усилить свой состав нынешним нападающим парижского «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Журналист Эду Агирре, ссылаясь на свои источники, близкие к игроку, заявил, что парижане получил от «красных» предложение о переходе Мбаппе. Француз оценен в сумму 200 млн евро.

Сообщается, что мерсисайдцы довольно активны в переговорах.

Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе отказался от пролонгации контракта с «ПСЖ» и летом 2024 года он получит статус свободного агента.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Ливерпуль трансферы
Источник Twitter
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