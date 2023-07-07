Франция07 июля 2023, 09:33 | Обновлено 07 июля 2023, 09:48
406
0
Источник: ПСЖ получил от Ливерпуля предложение по Мбаппе
Парижанам есть о чем подумать
07 июля 2023, 09:33 | Обновлено 07 июля 2023, 09:48
406
0
Английский «Ливерпуль» намерен усилить свой состав нынешним нападающим парижского «ПСЖ» Килианом Мбаппе.
Журналист Эду Агирре, ссылаясь на свои источники, близкие к игроку, заявил, что парижане получил от «красных» предложение о переходе Мбаппе. Француз оценен в сумму 200 млн евро.
Сообщается, что мерсисайдцы довольно активны в переговорах.
Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе отказался от пролонгации контракта с «ПСЖ» и летом 2024 года он получит статус свободного агента.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июля 2023, 07:15 2
Луис Инасиу Лула да Силва признался в разочаровании
Теннис | 06 июля 2023, 21:01 0
Анетт Контавейт завершила выступления в Туре в 27 лет
Футбол | 07.07.2023, 04:50
Футбол | 06.07.2023, 17:50
Теннис | 06.07.2023, 14:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.07.2023, 18:06 53
06.07.2023, 17:18 4
05.07.2023, 18:23 9
06.07.2023, 00:30 3
06.07.2023, 12:35 1
05.07.2023, 20:07 1
06.07.2023, 18:44 20
06.07.2023, 19:35 4