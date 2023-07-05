Президент ПСЖ: «Мы договорились с Мбаппе. Поэтому я сейчас в шоке»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи уверяет, что ранее форвард Килиан Мбааппе дал согласие продлить контракт, поэтому сейчас функционер удивлен тому, что игрок отказывается от своего решения.

Договор Мбаппе истекает через год.

«Мбаппе должен решить все за неделю или две. Не дольше. Если он не хочет подписывать новый контракт, то двери для него открыты. Никто не может быть больше, чем клуб».

«У нас была договоренность с Мбаппе, устная договоренность. Это причина, почему я сейчас шокирован. Лучший игрок никогда не уходит бесплатно. Этого не будет», – сказал Аль-Хелаифи.