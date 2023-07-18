Франция18 июля 2023, 16:44 |
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ПСЖ вышел из борьбы за Осимхена
«Наполи» отклонил два щедрых предложения парижан
18 июля 2023, 16:44 |
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«ПСЖ» отказался от идеи подписания форварда «Наполи» Викора Осимхена. Об этом сообщают французские СМИ.
Такое решение чемпионы Франции приняли после того, как «Наполи» отклонил два предложения «ПСЖ», каждое из которых превышало 100 миллионов евро. Еще одна причина отказа – большое количество посредников, каждый из которых пытался заработать на сделке.
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Теперь «ПСЖ» будет рассматривать на позицию центрфорварда другие кандидатуры: Душана Влаховича, Гарри Кейна и Гонсалу Рамуша.
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