Дебютант не поддержал своих коллег. ЛНЗ проиграл Черноморцу

ЛНЗ не смог поддержать почин «Полесья» и «Оболони», двух других новичков УПЛ, которые набрали очки в своих первых матчах в «элите». Однако нельзя не отметить комбинационный стиль подопечных Александра Ковпака. «Черноморец» провел поединок в примерно в том же ключе, что и большинство матчей прошлого сезона: много игры в пас, в том числе вертикальных, и быстрые переходы из обороны в атаку.

В составах обеих команд по сравнению с заключительными матчами прошлого сезона произошло немало изменений. Так, в стартовом составе ЛНЗ сегодня вышли пять новичков: Стасюк, Ковалев, Наумец, Прядун, Рыбалка. Из состава черкасской команды, который добывал право играть в УПЛ в переходном матче против «Ингульца», в первом туре нового сезона в основном состав попали Самойленко, Лопыренок, Норенков, Бойко, Хамелюк и Савин. Еще пять игроков, принявших участие в том матче, начали матч на скамейке запасных: Копыл, Насонов, Нич, Тарасенко и Шестаков. Там же остались новички ЛНЗ Олейник и Пасич.

В составе «Черноморца» по сравнению с заключительными матчами прошлого также произошли серьезные изменения. Покинули команду Паст, Демченко, Политыло, Авагимян и Алефиренко. Из новичков этого сезона в стартовом составе появились Билык, Бойчук, Шпорн и Самсон. В запасе остались Шевченко, Данилюк, Сытников и Грисьо.

Команды с первых же минут матча начали действовать в довольно высоком темпе. Сразу бросился в глаза комбинационный характер игры ЛНЗ. Подопечные Александра Ковпака даже удары от ворот разыгрвали через пас, а не простыми выносами в район центра поля.

Первый момент в матче создали одесситы. Кузик протащил мяч по центру почти до штрафной площадки, отпасовал направо на Самсона, но нигерийский нападающий не был готов к такому ходу событий. Хозяева ответили на 17-й минуте: Бойко после передачи из центра поля получил мяч возле штрафной, закрыл его корпусом от Шпорна, приблизился к воротам и пробил - мяч пролетел рядом с дальней стойкой ворот.

ФК «ЛНЗ»

Команды продолжили обмениваться опасными моментами. Футболисты действовали активно, игра хорошо смотрелась. На 22-й минуте Самсон в штрафной прошел четырех соперников, прокинул мяч на Шпорна, а тот пробил рядом со штангой. Через две минуты Бойко передачей низом примерно на 30-40 метров нашел Прядуна, тот отпасовал слева на Савина, но Антон из пределов штрафной пробил выше ворот. На 27-й минуте Путря попытался пробить слета примерно с линии штрафной площадки. Удар получился не очень удачным, мяч прыгая медленно полетел в сторону ворот. Самсон из пределов вратарской пытался переиграть Самойленко, но голкипер продемонстрировал отличную реакцию и спас свою команду. На 32-й минуте классно сыграл Савин. Он на левом фланге принял передачу от партнера, сместился к центру и сильно пробил – мяч просвистел над перекладиной.

За шесть минут до конца первого тайма «Черноморец» открыл счет. Бойчук выиграл у Наумца борьбу за позицию и замкнул навесную передачу на дальнюю штангу от Кузика. Конец тайма прошел при преимуществе «Черноморца». Сложилось впечатление, что пропущенный гол стал сильным ударом для игроков ЛНЗ.

ФК «ЛНЗ»

Во второй половине встречи одесская команда продолжила владеть преимуществом. Периодами оно было весьма ощутимым. ЛНЗ предпринимал попытки изменить ход встречи, но подопечные Романа Григорчука уверенно действовали в обороне. Голевых моментов команды создали мало. В одно их них «Черноморец» увеличил преимущество в счете. На 65-й минуте Бойчук с левого фланга вошел в штрафную площадку и забросил мяч в центр на Шпорна – словенский легионер точно пробил головой.

Одесситы уверенно довели матч до победы. Черкасская команда оставила приятное впечатление и достойно представила свой регион в УПЛ. Ранее ни одна команда из Черкасской области не забиралась так высоко в иерархии лиг чемпионата Украины.

Украинская Премьер-лига. 1 тур.

«ЛНЗ» – «Черноморец» – 0:2

Бойчук (39), Шпорн (65).

Савин (37), Хамелюк (49), Копыл (87) – Гучек (29), Шпорн (53), Васильев (72).

«ЛНЗ»: Самойленко, Бойко, Ковалев, Лопыренок, Наумец (Шестаков, 46), Норенков, Прядун, Рыбалка (Олійник, 82), Савин (Пасич, 64), Стасюк, Хамелюк (Копыл, 69).

«Черноморец»: Билык, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Гучек (Шторгин, 62), Кузык, Шпорн, Самсон (Хадіда, 83), Бойчук.

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

«Центральный стадион» (Черкассы).

ЛНЗ – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА