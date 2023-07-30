30.07.2023 15:00 – FT 0 : 2
Украина. Премьер лига30 июля 2023, 19:38 | Обновлено 30 июля 2023, 19:53
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ЛНЗ Черкассы – Черноморец – 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги
30 июля 2023, 19:38 | Обновлено 30 июля 2023, 19:53
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В матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги черкасский ЛНЗ проиграл одесскому «Черноморцу» (0:2).
Моряки забили два мяча в ворота хозяев поля, по голу в каждом тайме.
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Украинская Премьер-лига. 1-й тур, 30 июля
ЛНЗ Черкассы – Черноморец Одесса – 0:2
Голы: Бойчук, 39, Шпорн, 65.
Видеообзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Йон Шпорн (Черноморец).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бойчук (Черноморец).
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