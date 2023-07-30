В матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги черкасский ЛНЗ проиграл одесскому «Черноморцу» (0:2).

Моряки забили два мяча в ворота хозяев поля, по голу в каждом тайме.

​Украинская Премьер-лига. 1-й тур, 30 июля

ЛНЗ Черкассы – Черноморец Одесса – 0:2

Голы: Бойчук, 39, Шпорн, 65.

Видеообзор матча