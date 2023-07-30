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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
30.07.2023 15:00 – FT 0 : 2
Черноморец
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Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 19:38 | Обновлено 30 июля 2023, 19:53
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0

ЛНЗ Черкассы – Черноморец – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

30 июля 2023, 19:38 | Обновлено 30 июля 2023, 19:53
401
0
ЛНЗ Черкассы – Черноморец – 0:2. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ

В матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги черкасский ЛНЗ проиграл одесскому «Черноморцу» (0:2).

Моряки забили два мяча в ворота хозяев поля, по голу в каждом тайме.

​Украинская Премьер-лига. 1-й тур, 30 июля

ЛНЗ Черкассы – Черноморец Одесса – 0:2

Голы: Бойчук, 39, Шпорн, 65.

Видеообзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Йон Шпорн (Черноморец).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бойчук (Черноморец).
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Источник Sport.ua
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