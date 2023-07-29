ЛНЗ Черкассы

В воскресенье, 30 июля, состоится поединок 1 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский «ЛНЗ» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Черкассах на поле «Центрального стадиона», начало – в 15:00.

Черкасская команда в прошлом сезоне из Первой лиги попала в стыковые матчи за право играть в Премьер-лиге, победила в них «Ингулец» и стала дебютантом высшего футбольного дивизиона нашей страны. «Черноморец» прошлый сезон играл в УПЛ, первый круг провел не слишком хорошо, но весной набрал ход и уверенно оформил право играть в следующем розыгрыше. Трансферная компания «ЛНЗ» выглядит солидной, поэтому посмотрим, что будет сильнее – опыт Одессы или желание показать себя Черкасс?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «ЛНЗ» – «Черноморец» в украинской версии сайта.