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ЛНЗ Черкассы
30.07.2023 15:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 13:32 | Обновлено 29 июля 2023, 13:33
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0

ЛНЗ – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1 тура Украинской Премьер-лиги

29 июля 2023, 13:32 | Обновлено 29 июля 2023, 13:33
115
0
ЛНЗ – Черноморец. Текстовая трансляция матча
УПЛ
29 июля в 13:17 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 30 июля, состоится поединок 1 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский «ЛНЗ» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Черкассах на поле «Центрального стадиона», начало – в 15:00.

Черкасская команда в прошлом сезоне из Первой лиги попала в стыковые матчи за право играть в Премьер-лиге, победила в них «Ингулец» и стала дебютантом высшего футбольного дивизиона нашей страны. «Черноморец» прошлый сезон играл в УПЛ, первый круг провел не слишком хорошо, но весной набрал ход и уверенно оформил право играть в следующем розыгрыше. Трансферная компания «ЛНЗ» выглядит солидной, поэтому посмотрим, что будет сильнее – опыт Одессы или желание показать себя Черкасс?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «ЛНЗ» – «Черноморец» в украинской версии сайта.

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ЛНЗ Черкассы Черноморец Одесса ЛНЗ - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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