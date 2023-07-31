Роман ГРИГОРЧУК: «Я доволен игрой каждого футболиста, который был на поле»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук на послематчевой пресс-конференции после игры его подопечных против «ЛНЗ» (2:0) дал свой комментарий.

«Довольно неплохая игра, хотя не без ошибок, но мы не гневим Бога и всем довольны. Мы провели предсезонный период очень трудный, у нас был неполноценный тренировочный процесс. Считаю на 200 процентов, что «Черноморец заслуженно переиграл «ЛНЗ».

Новички? Им было труднее в функциональном плане. Была достаточно высокая температура воздуха, и они не подготовлены как следует, они приехали к нам с опозданием, но мы понимаем все. Но мы не видели признаков, что они устали, а это значит, что у них есть характер, а он только у добротных футболистов.

Я доволен игрой каждого футболиста, который был на поле – и легионерами, и новичками. Очень важно поведение вратаря на поле. Все имеет значение – как он стоит, его положения тела, жесты, слова, выражение лица. Можно сказать, что новички подходят нам по стилю, вопросов нет.

Мы изучили всех футболистов «ЛНЗ» в тренировочных матчах, я знаю всех футболистов и ее возможности. Это команда Премьер-лиги, я уверен, что у нее есть потенциал», – сказал Григорчук.