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Черноморец
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Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 03:27 | Обновлено 31 июля 2023, 03:28
111
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Я доволен игрой каждого футболиста, который был на поле»

Главный тренер «Черноморца» ответил на вопросы журналистов после игры с «ЛНЗ»

31 июля 2023, 03:27 | Обновлено 31 июля 2023, 03:28
111
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Я доволен игрой каждого футболиста, который был на поле»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук на послематчевой пресс-конференции после игры его подопечных против «ЛНЗ» (2:0) дал свой комментарий.

«Довольно неплохая игра, хотя не без ошибок, но мы не гневим Бога и всем довольны. Мы провели предсезонный период очень трудный, у нас был неполноценный тренировочный процесс. Считаю на 200 процентов, что «Черноморец заслуженно переиграл «ЛНЗ».

Новички? Им было труднее в функциональном плане. Была достаточно высокая температура воздуха, и они не подготовлены как следует, они приехали к нам с опозданием, но мы понимаем все. Но мы не видели признаков, что они устали, а это значит, что у них есть характер, а он только у добротных футболистов.

Я доволен игрой каждого футболиста, который был на поле – и легионерами, и новичками. Очень важно поведение вратаря на поле. Все имеет значение – как он стоит, его положения тела, жесты, слова, выражение лица. Можно сказать, что новички подходят нам по стилю, вопросов нет.

Мы изучили всех футболистов «ЛНЗ» в тренировочных матчах, я знаю всех футболистов и ее возможности. Это команда Премьер-лиги, я уверен, что у нее есть потенциал», – сказал Григорчук.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Черноморец пресс-конференция Роман Григорчук
Источник ФК ЛНЗ
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