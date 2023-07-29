ЛНЗ Черкассы

В воскресенье, 30 июля, в Черкассах на стадионе «Центральный» состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют черкасский «ЛНЗ» и одесский «Черноморец». Стартовый свисток рефери Анастасии Романюк из Ивано-Франковска прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

ЛНЗ



По итогам прошлого розыгрыша Первой лиги черкасский «ЛНЗ» так и не смог должным образом побороться за прямую путевку в «элитный» дивизион против житомирского «Полесья» и киевской «Оболони». Однако третья строчка от коллектива Александра Ковпака все же никуда не делась, а по итогу переходных матчей против петровского «Ингульца» количество коллективов из центральной части Украины в УПЛ не уменьшилось. Естественно, в пользу представителей Черкасс.

Затем наступил достаточно сложный для любой украинской команды образца военных лет период года – летнее трансферное окно, за время которого привлечь исполнителей высокого уровня даже нашей футбольной школы не каждый коллектив оказывается способен, а уж тем более нынче заоблачным желанием выглядят легионеры. «ЛНЗ» решил остановиться на «патриотическом» векторе и, кажется, не прогадал.

Клуб из Черкашины не пошел по стопам «Оболони», вовремя спохватившись договариваться с новичками, пока другие клубы не успели поднять голову. А когда пошли первые анонсы трансферов, то украинская футбольная общественность даже немного удивилась – не каждый старожил «элитного» дивизиона может привлечь в свой проект такие громкие для нашего рынка имена, как Денис Олейник, Евгений Банада, Геннадий Пасич или Сергей Рыбалка. Причем, посмотрите на клубы, из которых переходили эти футболисты – «Ворскла», «Кривбасс», «Верес» и «Александрия» – далеко не последние коллективы в нашей стране.

И это мы еще не берем в учет «спасенных» от вылета игроков «Львова» Назария Муравского, «Ингульца» Максима Ковалева, «Металлиста» Владислава Наумца и Максима Прядуна. За последнего даже заплатили 150 тыс. евро, что уже выглядит неплохо. Да и вратарь Герман Пеньков из «Миная» также лишним не будет. В целом, с учетом ухода возрастных исполнителей, команда у Ковпака собралась очень амбициозная, и если «Полесье» к выполнению своего плана уже приступило, то «ЛНЗ» только предстоит сделать первый шаг.

Черноморец



Возвращение Романа Григорчука во главу одесского «Черноморца» перед Новым годом-2022 было чуть ли не лучшим подарком, который могли бы себе пожелать истинные болельщики «моряков». Однако начало полномасштабной агрессии сломало великое множество планов, в том числе – по возвращению «Черноморца» на более-менее стабильный уровень. Как итог, половину прошлого футбольного года команда пыталась понять, чего вообще от нее хочет опытный украинский наставник.

Но во втором круге одесситы заиграли в такой футбол, что их итоговое десятое место в турнирной таблице и всего четыре очка от зоны вылета выглядели скорее насмешкой над здравым рассудком. «Черноморец» тогда действительно впечатлил, но затем началось пресловутое трансферное окно, по итогам которого к комплектации клуба из Одессы все равно возникают определенные вопросы.

Удалось подобрать со «Львова» Максима Грисьо и Олега Билыка из «Ингульца» – это большой плюс. Пришел также и Алексей Шевченко из «Шахтера» – а это вообще суперприобретение в контексте ухода Евегния Паста в «Верес». В атаке также появился Богдан Бойчук из «Металлиста», а словенец Йон Шпорн, бразилец Вандерсон и нигериец Самсон Иеде и вовсе стали редкими легионерами на нашим современном трансферном рынке.

Все это подталкивает на мысль, что «Черноморец» очень не хочет повторения сценария прошлого сезона. И хорошо в этом контексте, что Зиги Бадибангу таки удалось удержать в Украине. Потеря Данила Алефиренко в атаке точно скажется на игре команды, потому что следом за ним ушел в «Металлист 1925» Дмитрий Юсов, поэтому на позиции центрального нападающего вновь придется искать подходящий вариант. «Ложная девятка» Гай Хадида – такая себе опция, как показал опыт прошлого сезона.

История встреч



Футбольные пути «ЛНЗ» и «Черноморца» ранее пересекались один раз в товарищеской игре. Команды сыграли в начале текущего месяца вничью без голов (0:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 39-летняя Анастасия Романюк из Ивано-Франковска, которая на своем счету имеет уже 13 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Дмитрий Оганесян и Александр Жуков, а резервным арбитром отработает Денис Резников. На матче будет отсутствовать система VAR. У Романюк есть опыт проведения матчей с участием «Черноморца» – 3 победы, тогда как с «ЛНЗ» она не пересекалась.

Ориентировочные составы



«ЛНЗ»: Пеньков – Норенков, Тарасенко, Ковалев, Насонов – Рыбалка – Олейник, Копил, Банада, Наумец – Прядун.

«Черноморец»: Шевченко – Брагару, Ермаков, Салюк, Путря – Кузык, Васильев, Хадида – Штогрин, Иеде, Бадибанга.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что команды начнут сезон с обоюдной потери очков. Нашей ставкой будет позиция – Ничья с коэффициентом 3.40.

30 июля, воскресенье