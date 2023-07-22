Самый важный трансфер тен Хага. Почему Онана многое изменит в МЮ

20 июля «Манчестер Юнайтед» и «Интер» наконец-то завершили один из наиболее резонансных и ожидаемых трансферов летнего окна-2023. За 52,5 миллиона евро на «Олд Траффорд» из Милана перебрался 27-летний камерунский голкипер Андре Онана, который будет призван заменить на посту № 1 в стане «красных дьяволов» испанца Давида Де Хеа, покинувшего клуб свободным агентом после истечения срока действия контракта.

То, на что сейчас все-таки решился топ-менеджмент «Манчестер Юнайтед» и главный тренер команды Эрик тен Хаг, пожалуй, должно было произойти еще минувшим летом, когда нидерландский специалист только-только перебрался на «Олд Траффорд». Скажем, Хосеп Гвардиола летом 2016-го, когда подписал контракт с «Манчестер Сити», предпринял ряд более решительных и в какой-то степени даже безжалостных кадровых решений в стремлении немедленно изменить стиль игры своей новой команды. В частности, тогда «под нож» Гвардиолы угодил основной голкипер «горожан» Джо Харт – тогдашний первый номер сборной Англии, – на место которого из «Барселоны» был подписан Клаудио Браво. Эти перемены были необходимы Гвардиоле только ради воплощения своих тактических задумок, и Харт из-за его ограниченных возможностей при работе ногами с мячом, оказался разумной жертвой на этом «поле битвы».

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Спустя семь лет такая же жесткая смена караула произошла и на вратарской позиции в «Манчестер Юнайтед»: Эрик тен Хаг позволил уйти испанцу Давиду Де Хеа, отдавшему 12 лет карьеры «красным дьяволам», а на его место позвал камерунца Андре Онану из «Интера», с которым ранее работал вместе в «Аяксе».

Несмотря на то, что именно Давид Де Хеа стал обладателем приза «Золотая перчатка» по итогам сезона-2022/23 в АПЛ (испанец провел 17 матчей на ноль, и этот показатель оказался лучшим среди всех его коллег по вратарскому цеху), слишком многое говорило о том, что с ветераном пора прощаться. Испанец банально оказался героем из прошлого в команде, которую тен Хаг был призван менять ради ее же светлого будущего.

Стили игры Давида Де Хеа и Андре Онаны действительно отличаются друг от друга, причем так же существенно, как мороженное отличается от борща. Если испанец – это, прежде всего, история о рефлексах и умении выдать феноменальный сэйв «на ленточке», то камерунец – это про работу ногами с мячом, рискованные передачи через узкие коридоры и феерические выходы за пределы штрафной площади в стиле Фабьена Бартеза.

Один из главных аргументов, которым всегда оперировали критики Де Хеа, заключался в том, что испанец демонстрировал явное нежелание покидать пределы своей штрафной площади с целью подстраховать центральных защитников. Один из главных аргументов, на котором зиждется львиная доля критики действий Онаны – это чрезмерное стремление камерунца покидать пределы штрафной. Поэтому болельщикам «Манчестер Юнайтед» наверняка потребуется определенное время, чтобы привыкнуть к тому, как отныне действует первый номер в их любимой команде.

Важно, что тен Хаг прекрасно знаком со способностями Онаны по совместной работе в «Аяксе». И камерунский вратарь, очевидно, подходит под стилистику футбола, которую прививает «Манчестер Юнайтед» нидерландский тренер, гораздо больше, нежели Де Хеа. Еще в минувшем году, спустя пару месяцев после своего переезда на «Олд Траффорд», тен Хаг поделился с прессой тем, каким он видит развитие своей команды на ближайшие пару лет.

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«Я надеюсь, что нам удастся изменить стиль игры. Это должен быть проактивный подход, проактивный футбол, мы должны доминировать и диктовать темп игры против всех наших конкурентов, даже на самом высоком уровне», – заявил тен Хаг.

Двойное повторение прилагательного «проактивный» в этой короткой цитате тен Хага вряд ли можно считать случайной оговоркой. Нидерландец действительно хочет видеть свою команду такой, и выстраивать стилистику ведения игры нужно, как это принято называть, «от печки». Андре Онана куда больше подходит под определение проактивного футбола, нежели Давид Де Хеа. Камерунец всегда активно предлагает себя, двигаясь наравне со своими центральными защитниками, а получая мяч, старается сделать все от себя возможное, чтобы впереди возникали свободные зоны, куда Андре и старается немедленно направлять мяч.

Свою храбрость, которую некоторые могут назвать безрассудностью, Онана многократно демонстрировал в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», когда пускался в обводку на границе первой и второй третей поля против ключевого бомбардира «горожан» Эрлинга Холанда. Причем делал это африканский голкипер не ради пижонства, а с целью поиска оптимальных вариантов для продолжения атаки, с чем у «Интера» в том поединке возникали существенные проблемы.

О стиле игры Онаны свидетельствует также тот факт, что в ЛЧ-2022/23 камерунец сделал на сотню передач больше, чем любой другой вратарь, принимавший участие в этом турнире. Интересно также и то, что вторым после Андре и его 405 пасов оказался именно голкипер «Манчестер Сити» – о стилистике которого уже вскользь упоминалось выше, – Эдерсон, в активе которого оказалось 289 передач.

Азартный и в какой-то степени авантюрный стиль игры Андре Онаны далеко не всем по вкусу. Еще свежи в памяти перипетии финальной части чемпионата мира-2022 в Катаре, когда голкипер сборной Камеруна установил рекорд турнира для вратарей по количеству касаний мяча за пределами штрафной площади. В матче против Швейцарии, который африканцы проиграли со счетом 0:1, Онана 26 раз коснулся мяча, находясь за пределами привычной для вратарей зоны, и это стало поводом для конфликта между Андре и главным тренером «неукротимых львов» Ригобером Сонгом, по итогам которого вратарь был отстранен от дальнейших поединков на мундиале, а вскоре и вовсе огласил о завершении международной карьеры.

Очевидно, что среди поклонников «Манчестер Юнайтед» найдется немало последователей консервативных идей в игре голкипера, которых придерживается Ригобер Сонг в сборной Камеруна. Поэтому при первых же серьезных ошибках, от которых Онана, как и все остальные футболисты, абсолютно не застрахован, на голкипера-новичка «красных дьяволов» выльется немало критики, но куда важнее, что на стороне Андре будет главный тренер. Тен Хаг готов к подобному риску, и осознает, что для выбранной ним стилистики ведения игры Онана подходит гораздо лучше, нежели Де Хеа.

Впрочем, с традиционными для вратаря аспектами деятельности у Онаны также особых проблем нет, и это его огромный плюс, на котором «Интер» и заработал более полусотни миллионов евро. Скажем, в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов именно Андре оказался лидером турнира по количеству сейвов (49), а также стал лучшим по предотвращенным голам, причем как в абсолютном выражении этого показателя (6,71), так и в пересчете на 90 минут игрового времени (0,48).

Для «Манчестер Юнайтед» и лично Эрика тен Хага нынешний трансфер Андре Онаны является знаковым моментом – он демонстрирует готовность нидерландца идти на кардинальные перемены. Если сразу после прихода на «Олд Траффорд» нидерландский специалист показал, что готов отказаться от своей философии, чтобы приспособиться к Криштиану Роналду, то впоследствии подобный шаг был признан ошибочным. По прошествии года пребывания тен Хага в «Манчестер Юнайтед» клуб успел попрощаться не только с Роналду, но и с Де Хеа, а также близок к тому, чтобы избавиться еще и от экс-капитана команды Гарри Магуайра.

В минувшем сезоне «Юнайтед» осуществил несколько серьезных, но все-таки недостаточных шагов по смене стиля, пригласив Каземиро и Лисандро Мартинеса, которые неплохо проявили себя в кампании-2022/23. Этим летом «красные дьяволы» готовы двигаться дальше, что и доказывает переезд на «Олд Траффорд» Мэйсона Маунта и, в особенности, Андре Онаны – пока самого важного трансфера «Манчестер Юнайтед» эпохи Эрика тен Хага.