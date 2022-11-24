Вратарь Камеруна Онана установил необычный рекорд чемпионатов мира

Сегодня сборная Камеруна в первом туре чемпионата мира 2022 года проиграла Швейцарии со счетом 0:1.

Несмотря на поражение, голкиперу сборной Камеруна Андре Онана покорилось уникальное достижение. Вратарь «Интера» совершил 26 касаний мяча за матч за пределами своей штрафной площадки.

Это самый высокий показатель на чемпионатах мира с 1966 года. Суммарно за матч он касался мяча 61 раз.

Карта касаний Онана в матче со Швейцарией: