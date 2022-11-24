Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь Камеруна Онана установил необычный рекорд чемпионатов мира
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 15:18 | Обновлено 24 ноября 2022, 15:29
1064
1

Вратарь Камеруна Онана установил необычный рекорд чемпионатов мира

Голкипер совершил 26 касаний за пределами штрафной площадки

24 ноября 2022, 15:18 | Обновлено 24 ноября 2022, 15:29
1064
1
Вратарь Камеруна Онана установил необычный рекорд чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Сегодня сборная Камеруна в первом туре чемпионата мира 2022 года проиграла Швейцарии со счетом 0:1.

Несмотря на поражение, голкиперу сборной Камеруна Андре Онана покорилось уникальное достижение. Вратарь «Интера» совершил 26 касаний мяча за матч за пределами своей штрафной площадки.

Это самый высокий показатель на чемпионатах мира с 1966 года. Суммарно за матч он касался мяча 61 раз.

Карта касаний Онана в матче со Швейцарией:

По теме:
Вратарь сборной Швейцарии признан лучшим игроком матча с Камеруном
ФОТО. Как Швейцария минимально обыграла Камерун
Уэльс – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Камеруна по футболу Швейцария - Камерун ЧМ-2022 по футболу Андре Онана цифры и факты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Opta
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дани АЛВЕС: «Сейчас у Бразилии лучшая раздевалка за все время»
Футбол | 24 ноября 2022, 12:21 3
Дани АЛВЕС: «Сейчас у Бразилии лучшая раздевалка за все время»
Дани АЛВЕС: «Сейчас у Бразилии лучшая раздевалка за все время»

Легендарный игрок про атмосферу в сборной

Эмболо забил своим. Швейцария минимально переиграла сборную Камеруна
Футбол | 24 ноября 2022, 13:56 0
Эмболо забил своим. Швейцария минимально переиграла сборную Камеруна
Эмболо забил своим. Швейцария минимально переиграла сборную Камеруна

Африканская сборная начала мундиаль с поражения европейцам

Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
Футбол | 23.11.2022, 17:53
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
Футбол | 23.11.2022, 17:15
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
Футбол | 23.11.2022, 15:21
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Michael Savchyn
і шо??
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады
Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады
23.11.2022, 05:50 1
Другие виды
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
24.11.2022, 01:10
Футбол
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
24.11.2022, 12:55 13
Война
Новая атака террористов. Прилеты, отключение света в Киеве и других городах
Новая атака террористов. Прилеты, отключение света в Киеве и других городах
23.11.2022, 15:20 1
Война
BLAST Premier: Fall Finals 2022 – зрелищный турнир по CS:GO уже начат
BLAST Premier: Fall Finals 2022 – зрелищный турнир по CS:GO уже начат
23.11.2022, 11:45
Киберспорт
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
22.11.2022, 16:02 25
Футбол
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
23.11.2022, 09:03 5
Футбол
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
23.11.2022, 16:59 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности