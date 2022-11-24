Чемпионат мира24 ноября 2022, 15:18 | Обновлено 24 ноября 2022, 15:29
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Вратарь Камеруна Онана установил необычный рекорд чемпионатов мира
Голкипер совершил 26 касаний за пределами штрафной площадки
24 ноября 2022, 15:18 | Обновлено 24 ноября 2022, 15:29
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Сегодня сборная Камеруна в первом туре чемпионата мира 2022 года проиграла Швейцарии со счетом 0:1.
Несмотря на поражение, голкиперу сборной Камеруна Андре Онана покорилось уникальное достижение. Вратарь «Интера» совершил 26 касаний мяча за матч за пределами своей штрафной площадки.
Это самый высокий показатель на чемпионатах мира с 1966 года. Суммарно за матч он касался мяча 61 раз.
Карта касаний Онана в матче со Швейцарией:
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