Источник: Магуайр заинтересовал Тоттенхэм. Тен Хаг готов продать защитника

30-летний английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может сменить клубную прописку в АПЛ.

Как сообщает Daily Mail, в услугах игрока заинтересован «Тоттенхэм».

По информации источника, главный тренер «дьяволов» Эрик тен Хаг готов продать Магуайра. Контракт с «МЮ» у игрока действует до лета 2025 года.

В сезоне 2022/23 АПЛ Гарри провел 31 матч за «Ман Юнайтед». Результативными действиями не отличился.