Англия09 июня 2023, 05:40 |
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Источник: Магуайр заинтересовал Тоттенхэм. Тен Хаг готов продать защитника
Гарри может сменить клубную прописку в АПЛ
09 июня 2023, 05:40 |
123
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30-летний английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может сменить клубную прописку в АПЛ.
Как сообщает Daily Mail, в услугах игрока заинтересован «Тоттенхэм».
По информации источника, главный тренер «дьяволов» Эрик тен Хаг готов продать Магуайра. Контракт с «МЮ» у игрока действует до лета 2025 года.
В сезоне 2022/23 АПЛ Гарри провел 31 матч за «Ман Юнайтед». Результативными действиями не отличился.
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