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  4. Источник: Магуайр заинтересовал Тоттенхэм. Тен Хаг готов продать защитника
Англия
09 июня 2023, 05:40 |
123
0

Источник: Магуайр заинтересовал Тоттенхэм. Тен Хаг готов продать защитника

Гарри может сменить клубную прописку в АПЛ

09 июня 2023, 05:40 |
123
0
Источник: Магуайр заинтересовал Тоттенхэм. Тен Хаг готов продать защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

30-летний английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может сменить клубную прописку в АПЛ.

Как сообщает Daily Mail, в услугах игрока заинтересован «Тоттенхэм».

По информации источника, главный тренер «дьяволов» Эрик тен Хаг готов продать Магуайра. Контракт с «МЮ» у игрока действует до лета 2025 года.

В сезоне 2022/23 АПЛ Гарри провел 31 матч за «Ман Юнайтед». Результативными действиями не отличился.

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Гарри Магуайр Тоттенхэм Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ Эрик тен Хаг
Источник Daily Mail
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