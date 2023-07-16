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16 июля 2023, 06:00 |
530
0

Месси в Интер Майами, Вондроушова выиграла Уимблдон, Жирона и Довбик

Главные новости за 15 июля на Sport.ua

16 июля 2023, 06:00 |
530
0
Месси в Интер Майами, Вондроушова выиграла Уимблдон, Жирона и Довбик
ФК Интер Майами. Лионель Месси

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 15 июля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси представлен как игрок Интер Майами. 36-летний аргентинец будет играть за команду MLS под 10-м номером.

2. Обидчица Светолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam. Маркета Вондроушова – чемпионка травяного мейджора в 2023 году!

3. Жирона обратилась за финансовой помощью для подписания Довбика. Нападающий «Днепра-1» может стать одноклубником Цыганкова.

4. С преимуществом в три метра. Фельфнер выиграл золото ЧЕ U-23 в метании копья. Украинский легкоатлет установил самый лучший результат сезона в Европе U-23.

5. Украина уступила Северной Македонии в полуфинале ЧЕ U-20 в Дивизионе B. Решающим для сине-желтой сборной станет воскресный матч за 3-е место.

6. Сборная Украины будет играть не в оптимальном составе. Что случилось? Олег Плотницкий рассказал, что команда имеет разногласия с руководством ФВУ

7. Двойное серебро ЧЕ. Петрук и Дорощук поделили 2 место в прыжках в высоту С одинаковым результатом 2.19 м украинцы принесли сборной еще две медали.

8. С рекордом! Кохан – чемпион Европы U-23 в метании молота Украинец подтвердил свой титул.

9. Setanta отказалась от тендера. 3 команды не захотели телепул на 12 клубов Состоялось онлайн-совещание представителей клубов УПЛ по телетрансляциям.

10. Источник: в УАФ планируют попытаться заиграть Килмана за сборную Украины. У защитника «Вулверхэмптона» есть украинские корни.

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Источник Sport.ua
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