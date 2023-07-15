Setanta отказалась от тендера. Три команды не захотели телепул на 12 клубов

14 июля состоялось онлайн-совещание представителей клубов УПЛ по вопросу телетрансляций матчей сезона 2023/24.

По данным ТаТоТаке, телекомпания Setanta Sports окончательно отказалась участвовать в тендере.

Есть две возможные причины. Setanta была готова участвовать в случае наличия централизованных прав – в расчете на 12 клубов (без Динамо, СК Днепр-1, Зари и Руха). Но этот вариант не поддержали три команды УПЛ – Верес, Полесье и Колос.

Кроме того, Setanta провела предварительные переговоры с возможными производителями телеконтента и получила завышенную сумму в 10 тысяч евро за игру, хотя средняя сумма продакшна одного матча для УПЛ-ТВ исчислялась в пределах 6 тысяч евро.

Следующее совещание клубов-основателей УПЛ-ТВ состоится в понедельник, 17 июля.

Позиция клубов по вопросу телетрансляций