Setanta отказалась от тендера. Три команды не захотели телепул на 12 клубов
Состоялось онлайн-совещание представителей клубов УПЛ по телетрансляциям
14 июля состоялось онлайн-совещание представителей клубов УПЛ по вопросу телетрансляций матчей сезона 2023/24.
По данным ТаТоТаке, телекомпания Setanta Sports окончательно отказалась участвовать в тендере.
Есть две возможные причины. Setanta была готова участвовать в случае наличия централизованных прав – в расчете на 12 клубов (без Динамо, СК Днепр-1, Зари и Руха). Но этот вариант не поддержали три команды УПЛ – Верес, Полесье и Колос.
Кроме того, Setanta провела предварительные переговоры с возможными производителями телеконтента и получила завышенную сумму в 10 тысяч евро за игру, хотя средняя сумма продакшна одного матча для УПЛ-ТВ исчислялась в пределах 6 тысяч евро.
Следующее совещание клубов-основателей УПЛ-ТВ состоится в понедельник, 17 июля.
Позиция клубов по вопросу телетрансляций
- Контракт с 1+1 Media: Динамо: Днепр-1, Заря.
- Собственный контент: Верес, Колос.
- УПЛ-ТВ: Ворскла, Металлист 1925, Александрия, Рух, Черноморец, Шахтер.
- Решение на паузе: Оболонь, Полесье, Кривбасс (вероятнее, собственный контент), ЛНЗ (вероятнее, УПЛ-ТВ), Минай (вероятнее, УПЛ-ТВ).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец высказался о соотечественнике Майке Тайсоне
Стоимость хавбека «Шахтера» возросла с 11 до 15 млн евро