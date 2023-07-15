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  4. Setanta отказалась от тендера. Три команды не захотели телепул на 12 клубов
Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 07:23 | Обновлено 15 июля 2023, 07:46
69
1

Setanta отказалась от тендера. Три команды не захотели телепул на 12 клубов

Состоялось онлайн-совещание представителей клубов УПЛ по телетрансляциям

15 июля 2023, 07:23 | Обновлено 15 июля 2023, 07:46
69
1
Setanta отказалась от тендера. Три команды не захотели телепул на 12 клубов
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июля состоялось онлайн-совещание представителей клубов УПЛ по вопросу телетрансляций матчей сезона 2023/24.

По данным ТаТоТаке, телекомпания Setanta Sports окончательно отказалась участвовать в тендере.

Есть две возможные причины. Setanta была готова участвовать в случае наличия централизованных прав – в расчете на 12 клубов (без Динамо, СК Днепр-1, Зари и Руха). Но этот вариант не поддержали три команды УПЛ – Верес, Полесье и Колос.

Кроме того, Setanta провела предварительные переговоры с возможными производителями телеконтента и получила завышенную сумму в 10 тысяч евро за игру, хотя средняя сумма продакшна одного матча для УПЛ-ТВ исчислялась в пределах 6 тысяч евро.

Следующее совещание клубов-основателей УПЛ-ТВ состоится в понедельник, 17 июля.

Позиция клубов по вопросу телетрансляций

  • Контракт с 1+1 Media: Динамо: Днепр-1, Заря.
  • Собственный контент: Верес, Колос.
  • УПЛ-ТВ: Ворскла, Металлист 1925, Александрия, Рух, Черноморец, Шахтер.
  • Решение на паузе: Оболонь, Полесье, Кривбасс (вероятнее, собственный контент), ЛНЗ (вероятнее, УПЛ-ТВ), Минай (вероятнее, УПЛ-ТВ).
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УПЛ-ТВ Setanta Sports телепул ТВ-права телевидение ТаТоТаке Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Верес Ровно Полесье Житомир 1+1 Медиа Днепр-1 Рух Львов Колос Ковалевка Ворскла Полтава Металлист 1925 Александрия Черноморец Одесса Шахтер Донецк Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы Минай
Источник ТаТоТаке
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Міш Міш
Краще дивитись по загальнодоступному 2+2, чим по платній сетанті, яка може почати матч десь по середині і з пяним коментатором який пропаде під час матчу.
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