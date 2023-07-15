Жирона обратилась за финансовой помощью ради подписания Довбика

Испанская «Жирона» хочет усилить свой состав нападающим «Днепра-1» и сборной Украины Артемом Довбиком.

Сообщается, что «Днепр-1» просит за трансфер 26-летнего игрока примерно 12-15 млн евро. У каталонского клуба такой суммы свободных средств нет. Чтобы получить их, «Жирона» якобы обратилась за финансовой поддержкой к сети клубов Football City Group.

Изначально «Жирона» рассчитывала на подписание Довбика по сниженной цене, что ей удалось в случае с Виктором Цыганковым, который был подписан за 5 млн евро, так как его контракт с «Динамо» Киев близился к завершению. Однако в отношении Артема это не сработало – он недавно продлили контракт с «Днепром-1» до 2025 года.