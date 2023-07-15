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  4. Жирона обратилась за финансовой помощью ради подписания Довбика
Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 17:35 |
2035
3

Жирона обратилась за финансовой помощью ради подписания Довбика

Нападающий «Днепра-1» может стать одноклубником Цыганкова

15 июля 2023, 17:35 |
2035
3
Жирона обратилась за финансовой помощью ради подписания Довбика
СК Днепр-1. Артем Довбик

Испанская «Жирона» хочет усилить свой состав нападающим «Днепра-1» и сборной Украины Артемом Довбиком.

Сообщается, что «Днепр-1» просит за трансфер 26-летнего игрока примерно 12-15 млн евро. У каталонского клуба такой суммы свободных средств нет. Чтобы получить их, «Жирона» якобы обратилась за финансовой поддержкой к сети клубов Football City Group.

Изначально «Жирона» рассчитывала на подписание Довбика по сниженной цене, что ей удалось в случае с Виктором Цыганковым, который был подписан за 5 млн евро, так как его контракт с «Динамо» Киев близился к завершению. Однако в отношении Артема это не сработало – он недавно продлили контракт с «Днепром-1» до 2025 года.

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Источник Cadena Ser
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Maks23
Довбик молодец..даст заработать клубу...
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+1
BallsToTheWall
Тогда ещё и  Назария Русина купили бы.  И вся Украина будет за Жирону.
Ответить
+1
Vladislav Pohily
Чомусь здається, що після продовження контракту нікуди він вже не
перейде. Може Коломойський звісно змінився, але я навіть не пригадаю,
кого він з Дніпра\Дніпра-1 продав з-за кордон?
Ответить
0
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