Ровно остается. Верес разгромил запорожский Металлург в ответном матче

Ровенский «Верес» и запорожский «Металлург» провели ответный матч за право играть в Украинской Премьер-лиге. Первая встреча завершилась победой запорожского клуба со счетом 1:0. А учитывая правило выездного гола, которое действует в переходных матчах, в Ровно запорожцы приехали с определенным преимуществом. К тому же, у «Вереса» имелись ощутимые кадровые потери. Дисквалификацию отбывали центрбеки Курко и Вовченко, не мог помочь своим партнерам получивший повреждение Клец.

Хозяева поля активно начали встречу, пытаясь сразу отквитать пропущенный на выезде мяч. Но вскоре запорожцы едва не добились локального успеха. Контратаку гостей точным ударом завершил Сидоров, и арбитр указал на центр поля. Но после просмотра видеоповтора Дмитрий Бондаренко отменил взятие ворот, поскольку в ходе голевой атаки мяч попал в руку Белоцерковцу.

Ровенчане продолжили искать пути к воротам соперников и довольно быстро реализовали свое территориальное преимущество. После навеса Балана первый на мяче был Крапивный, который головой срезал мяч в «девятку» собственных ворот. Но на этом неприятности для «Металлурга» не закончились. При полном попустительстве защитников гостей Балан замкнул навес со штрафного, удвоив преимущество своей команды. А еще один стандарт у ворот «козаков» завершился точным низовым ударом Гагуна.

Запорожцы явно поникли после такого удара, но их поджидала еще одна шоковая ситуация. Сокол в грубом подкате сбил Пасича и получил вторую в матче желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Просмотр видеоповтора не уберег «Металлург» от столь строгого наказания: арбитр лишь изменил «горчичник» на прямую красную карточку игроку запорожцев.

Во втором тайме ровенчане действовали уверенно, полностью контролируя ход игры. Нечастые атаки гостей не несли угроз воротам «Вереса», а хозяева, наоборот, регулярно обостряли ситуацию. Интригу, которая, по сути, исчезла еще в первой половине встречи, «козаки» так и не смогли возродить. А в середине второй 45-минутки ровенчане снова заставили гостей капитулировать. Пасич вырезал идеальную передачу в штрафную на Балана, который оформил дубль.

В конце поединка эффектным голом отметился и сам Пасич, который из угла штрафной точно пробил в дальнюю «девятку». Увеличил и до того неприличный счет Гайдучик, завершивший атаку своей команды из пределов штрафной. На второй компенсированной минуте Могильный реализовал выход один на один с голкипером, но это обстоятельство вряд ли хоть как-то подсластило горечь от поражения запорожцам.

«Верес» одержал уверенную победу и сохранил место в Украинской Премьер-лиге.

Украинская Премьер-лига. Переходные матчи. Ответный матч.

«Верес» – «Металлург» – 6:1. Первый матч – 0:1.

Крапивный (16, автогол), Балан (23, 66), Гагун (29), Г.Пасич (82), Гайдучик (89) – Могильный (90+2)

Шестаков (58), Г.Пасич (75) – Сокол (20), Сейтхалилов (41), Белоцерковец (61), Крапивный (61)

Сокол (35, грубая игра)

«Верес»: Когут, Балан, Маткобожик, Хондак (Шух, 78), Гагун, Лебеденко, Кучеров, Близниченко (В.Шарай, 78), С.Шарай (Годя, 70), Г.Пасич (Поворознюк, 88), Шестаков (Гайдучик, 70)

«Металлург»: Байда, Сокол, Басов (Поддубный, 83), Векляк (Палюх, 64), Полевой (Дворовенко, 76), Крапивный, Сейтхалилов (Могильный, 46), Шалфеев, Сад (Снижко, 75), Белоцерковец, Сидоров

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Стадион «Авангард» (Ровно)

ВЕРЕС – МЕТАЛЛУРГ З. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА