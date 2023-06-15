Юрий ВИРТ: «Ни за одну игру перед болельщиками Вереса мне не стыдно»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт на послематчевой пресс-конференции после переходного матча против запорожского «Металлурга» (6:1) объявил, что покидает клуб и подытожил непростой для команды сезон:

«Мы сделали то, что должны были сделать. Мы должны были это сделать гораздо раньше. Но судьба нам подготовила такое испытание. И мы с честью вышли из этой ситуации.

Я обнял всех футболистов после игры. Я ухожу из команды. У меня был разговор с президентом. Неделю назад он сказал, что весь футбольный клуб против меня. Поэтому я не имею права оставаться здесь. Ухожу из команды. Четыре года назад я принял команду и сегодня я ее покидаю. Но я не прощаюсь. Говорю: до свидания.

Относительно игры. Мы разбирали Металлург, изучали свои ошибки. Контратака на старте матча – следствие потери мяча в центре поля. Не видел VAR. Это решение судьи.

Но мы все отлично понимали важность этой игры. Я говорил перед игрой футболистам, что я могу уйти, но Вересс должен остаться в УПЛ. Я также дал слово президенту, что я оставлю команду в УПЛ и потом мы разойдемся. Поэтому даже если бы мы пропустили первыми – уверен, что мы достигли бы нужного результата.

Сейчас понимаю, что зимой нам требовалось усиление. Но есть деньги – есть футболисты. Нет денег – нет футболистов. Нам не хватало кадрового резерва. Когда четыре футболиста весной получили травмы, плюс были дисквалификации – у нас начались трудности. Плюс – невезение. Я такого не помню в карьере. Столько незабитых пенальти, пропущенных после рикошетов мячей, голы в конце матчей – это привело к такому результату.

Полтора месяца разговоров об отставке, о которых знают футболисты. Отсутствие поддержки со стороны клуба. Просто бросили и выплывай как хочешь. Надо встречаться, разбирать проблемы. А просто бросить и сказать: пусть Вирт разбирается – полагаю, это неправильно.

Хотя, в общем, качество игры во втором круге у нас было хорошее. И ни за одну игру перед болельщиками мне не стыдно. Мы максимально настраивались, и никто нас легко не обыграл»..