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Чемпионат Украины
Верес
14.06.2023 13:00 – FT 6 : 1
Металлург Зп
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Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 06:45 | Обновлено 16 июня 2023, 06:58
342
0

ВИДЕО. Как Верес отгрузил Металлургу 6 мячей в переходном матче

Смотрите видеообзор ответной игры плей-офф за путевку в УПЛ

16 июня 2023, 06:45 | Обновлено 16 июня 2023, 06:58
342
0
ВИДЕО. Как Верес отгрузил Металлургу 6 мячей в переходном матче
УПЛ

В среду, 14 июня, состоялся второй поединок плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге.

Верес разгромил Металлург (6:1) и остался в УПЛ.

Переходный матч УПЛ

Вторая игра, Ровно, 14 июня

Верес Ровно – Металлург Запорожья – 6:1

Голы: Крапивный, 16 (автогол), Балан, 23, 66, Гагун, 29, Г.Пасич, 82, Гайдучик, 89 – Могильный, 90+1.

Первая игра – 0:1.

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Могильный (Металлург Зп).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (Верес).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Балан (Верес).
35’
Богдан Сокол (Металлург Зп) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Гагун (Верес).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Балан (Верес).
16’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Дмитрий Крапивный (Металлург Зп).
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Источник Sport.ua
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