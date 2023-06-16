14.06.2023 13:00 – FT 6 : 1
Украина. Премьер лига16 июня 2023, 06:45 | Обновлено 16 июня 2023, 06:58
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ВИДЕО. Как Верес отгрузил Металлургу 6 мячей в переходном матче
Смотрите видеообзор ответной игры плей-офф за путевку в УПЛ
16 июня 2023, 06:45 | Обновлено 16 июня 2023, 06:58
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В среду, 14 июня, состоялся второй поединок плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге.
Верес разгромил Металлург (6:1) и остался в УПЛ.
Переходный матч УПЛ
Вторая игра, Ровно, 14 июня
Верес Ровно – Металлург Запорожья – 6:1
Голы: Крапивный, 16 (автогол), Балан, 23, 66, Гагун, 29, Г.Пасич, 82, Гайдучик, 89 – Могильный, 90+1.
Первая игра – 0:1.
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Могильный (Металлург Зп).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (Верес).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Балан (Верес).
35’
Богдан Сокол (Металлург Зп) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Гагун (Верес).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Балан (Верес).
16’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Дмитрий Крапивный (Металлург Зп).
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