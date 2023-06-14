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Чемпионат Украины
Верес
14.06.2023 13:00 - : -
Металлург Зп
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Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 00:15 | Обновлено 14 июня 2023, 00:32
357
0

Верес – Металлург З. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча за место в УПЛ

14 июня 2023, 00:15 | Обновлено 14 июня 2023, 00:32
357
0
Верес – Металлург З. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В среду, 14 июня, состоится ответный матч между ровенским «Вересом» и запорожским «Металлургом», которые ведут борьбу за место в Украинской Премьер-лиге. Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая встреча соперников завершилась победой «Металлурга» со счетом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил Валерий Сад. Отметим, что почти весь матч ровенчане играли в меньшинстве после удаления Семена Вовченко на 5-й минуте.

Владимир Микитин, главный тренер «Металлурга»:

«Сделали очень важный первый шаг. Но это только первый шаг. Приятно обыгрывать команду УПЛ. Понимаем, что удаление многое поменяло. Но это были проблемы Вереса. Мы же пытались играть в свой футбол».

Юрий Вирт, главный тренер «Вереса»:

«Не на такой результат мы рассчитывали. Но с первых минут команда осталась вдесятером. Ошибка наших центральных защитников привела к удалению. По этому эпизоду вопросов нет. Ребята отдали много сил. Хорошо защищались. После перерыва даже атаковали больше. Имели отличные моменты. Металлург создавал проблемы, но мы их решали. Ошибка на старте привела к такому результату».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Металлург», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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