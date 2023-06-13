Первый поединок соперников за право играть в следующем сезоне в украинской Премьер-Лиги завершился победой «Металлурга» со счетом 1:0. Поэтому на данный момент ближе к выполнению главной задачи стоят именно запорожские футболисты. Вот только хватит ли им одного забитого гола для этого?

Верес

Конечно же, всю игру во Львове «Вересу» сломало удаление, которое заработал уже на 5-й минуте защитник Семен Вовченко. На подходе к своей штрафной площади он сбил форварда «Металлурга» Алексея Сидорова и справедливо увидел перед собой красную карточку. Причем факт нарушения признал и наставник «Вереса» Юрий Вирт на послематчевой пресс-конференции.

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К чести ровенских футболистов, они, оставшись в меньшинстве, мало в чем уступали соперникам, а в некоторых моментах, даже их превосходили. И это при том, что из-за травмы поле покинул еще один игрок основы Дмитрий Клец. Но спасти тот матч им не удалось.

- Мы сыграли только первый тайм противостояния, - сказал Юрий Вирт. – Нам нужно приложить много усилий, чтобы победить «Металлург».

Вот только решать эту сложную задачу «Вересу» придется без двух дисквалифицированных защитников. Кроме Семена Вовченко не сможет сыграть в повторном матче и Василий Курко.

Металлург З

Напомним, что запорожцы заняли четвертое место в турнире первой лиги и только в самый последний момент сумели пробиться в игры плей-офф. Но свои шансом подопечные Владимира Микитина хотят воспользоваться сполна.

Первый матч с «Вересом» в целом сложился для «Металлурга» удачно. Уже на 29-й минуте Валерий Сад сумел реализовать численное большинство. А вот далее пока еще младшие за рангом немного сбросили обороты и больше заботились о том, чтобы удержать минимальный перевес, чем его увеличить.

В ответном поединке запорожской команде наверняка будет нелегко, так как хозяева поля будут стремиться отыграться. Однако «Металлург» в самых важных матчах первой лиги доказал, что умеет настраиваться на соперников и добиваться необходимого результата. Вполне возможно, что именно эти качества пригодятся его футболистам, чтобы по сумме двух игр плей-офф завоевать путевку в УПЛ.

Статистика матчей

Помимо первого матча плей-офф, о котором уже так много было сказано, соперники на таком уровне друг с другом не встречались. Поэтому нынешнее поколение футболистов обеих команд пишут новую историю противостояния своих клубов.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут, Балан, Маткобожик, Квасный, Гагун, Лебеденко, Кучеров, Близниченко, С.Шарай, Пасич, Гайдучик

«Металлург» З: Байда, Сокол, Векляк, Басов, Полевой, Крапивный, Сейтхалилов, Шалфеев, Сад, Белоцерковец, Сидоров

Прогноз на противостояние:

Вряд ли стоит ожидать большого количества забитых голов. Скорее всего, снова все решит один забитый гол. Предположим, что его забьет «Верес». А вот кто пробьется в УПЛ в дополнительное время либо в серии пенальти, сказать трудно. Подождем до финального свистка.

14 июня, среда