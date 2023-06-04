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Чемпионат Украины
Металлист 1925
04.06.2023 15:00 – FT 1 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 17:06 | Обновлено 04 июня 2023, 17:07
2292
11

Металлист 1925 и Динамо завершили чемпионат ничьей и удалениями

Команды обменялись голами

04 июня 2023, 17:06 | Обновлено 04 июня 2023, 17:07
2292
11
Металлист 1925 и Динамо завершили чемпионат ничьей и удалениями
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

«Металлист 1925» – «Динамо» – 1:1

Габелок (38) – Рамирес (20, пен.)

Габелок (54), Ткачук (57), Коваленко (68), Мозиль (92) – Боль (82)

Габелок (89) - Дячук (32)

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Коваленко (Рудавский, 69), Габи, Русин, Кравченко (Мартынюк, 46), Вачиберадзе (Ткачук, 46), Дмитренко (Ременюк, 94), Островский (Абдуллаев, 72).

«Динамо»: Бущан (Бойко, 88), Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Андриевский, Шепелев (Шапаренко, 72), Пэррис (Караваев, 46), Буяльский, Кабаев (Боль, 39), Рамирес (Н.Волошин, 46)

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион: НТК имени В.Банникова (Киев)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Перець
Не гра ,а сплошные мучения,якщо Динамо буде грати так само в наступному сезоні то буде  печалька 
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+3
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avk2307
Смотрел до удаления Дьячука- играли неплохо. После удаления решил, что все равно ничья будет и не смотрел и  угадал
Сезон провален, в концовке чуть появилась игра только .... Посмотрим , что будет в следующем году.
Из позитива - замена Бойко, дали попрощаться с болельщиками, он заслужил.
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+1
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sahka1981
Ну на рахунок вилучень, то у ДК на 32 хвилині, а у 1925 вже під кінець матчу.
Дячуку ще досвіду потрібно набиратися, хоча він зіграв практично ідентично як проти нього зіграв Сітало з Інгульця,  але суддівські рішення були різними, ну це вже звично. По грі звісно раннє вилучення сплутати всі карти для ДК, але у другому таймі вони в і меншості закрили 1925 на його половині, причому матч для ДК був тренувальним, а 1-1 напевно і справедливий результат.
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0
Злий Глобинець
Це карма для динамівців і усіх динамофанів. Адже, пам'ятаєте, як вони всі раділи нічиїй Шахтаря з Металістом-1925 у першому турі? Ну і? Де тепер ваше Динамо?
Недарма кажуть - сміється той, хто сміється останнім! УРА!!! ШАХТАР - ЧЕМПІОН!!!
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0
ptolemeus
Просто га*дони скатали договірняк. Якби Металіст програв - він би опускався в зону вильоту і грав би перехідні матчі. За різницею голів Верес їх би обійшов.
Але за цю нічию Металіст має на одне очко більше, ніж Верес.
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0
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Mr.Frost
МХ 1925 молодці! Не таке страшне те Динамо!
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0
Александр Ад
ганьба Динаме
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-1
Springfield
Два удаления. За что тут было умирать?)
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-2
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