Металлист 1925 и Динамо завершили чемпионат ничьей и удалениями
Команды обменялись голами
Отчет о матче ожидайте позже.
«Металлист 1925» – «Динамо» – 1:1
Габелок (38) – Рамирес (20, пен.)
Габелок (54), Ткачук (57), Коваленко (68), Мозиль (92) – Боль (82)
Габелок (89) - Дячук (32)
«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Коваленко (Рудавский, 69), Габи, Русин, Кравченко (Мартынюк, 46), Вачиберадзе (Ткачук, 46), Дмитренко (Ременюк, 94), Островский (Абдуллаев, 72).
«Динамо»: Бущан (Бойко, 88), Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Андриевский, Шепелев (Шапаренко, 72), Пэррис (Караваев, 46), Буяльский, Кабаев (Боль, 39), Рамирес (Н.Волошин, 46)
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Стадион: НТК имени В.Банникова (Киев)
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Из позитива - замена Бойко, дали попрощаться с болельщиками, он заслужил.
Дячуку ще досвіду потрібно набиратися, хоча він зіграв практично ідентично як проти нього зіграв Сітало з Інгульця, але суддівські рішення були різними, ну це вже звично. По грі звісно раннє вилучення сплутати всі карти для ДК, але у другому таймі вони в і меншості закрили 1925 на його половині, причому матч для ДК був тренувальним, а 1-1 напевно і справедливий результат.
Недарма кажуть - сміється той, хто сміється останнім! УРА!!! ШАХТАР - ЧЕМПІОН!!!
Але за цю нічию Металіст має на одне очко більше, ніж Верес.