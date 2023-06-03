В воскресенье, 4 июня, состоится поединок 30 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Киеве на поле НТК им. В. Банникова, начало – в 15:00.

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Металлист 1925

Если бы «Металлист 1925» выиграл игру прошлого тура с «Кривбассом», он имел бы в своем активе 34 очка и гарантировал бы себе участие в следующем сезоне УПЛ. Но харьковчане уступили (0:2) и принадлежат к большой группе команд, борющихся за избежание участия в переходных матчах.

Судите сами – седьмой «Кривбасс» имеет 41 очко, а команды с восьмого по четырнадцатое место имеют в своем активе соответственно 33, 33, 32, 31, 31, 31 и 28 баллов, поэтому от участия в лобовых стыках против команд из Первой лиги (запорожского Металлурга» и черкасского) ЛНЗ) не застрахован никто. Вообще, этот чемпионат получился очень конкурентным - в 30 туре уже ничего не нужно только «Шахтеру» (чемпион), «Динамо» (четвертое место) и «Металлисту» со «Львовом» (вылетели).

«1925» не слишком повезло с соперником в последнем туре - «Динамо» есть «Динамо». Но правильные тактика и мотивация часто совершают чудеса, поэтому Эдмару и Олегу Голодюку следует постараться с подготовкой своей команды. Может помочь им то, что отсидел свою дисквалификацию правый защитник Жичиков. Правда, его конкурент Потимков выглядел в прошлом туре едва ли не лучше всего в своей команде, поэтому неизвестно, кто выйдет в старте на матч против киевлян.

Динамо

В очередной раз, работая над анонсом матча «Динамо», приходится вспоминать о проваленном сезоне. Четвертое место, которое точно будет у команды независимо от результата игры с «Металлистом 1925», до сих пор было только в упоминаниях о тренировании Олега Блохина, которому как раз «покорилась» такое «достижение». Теперь и тренер гораздо, казалось, лучше знает свою работу, а результат – тот же. Отмазки о многочасовых проездах на матче не будем воспринимать всерьез.

Радует только то, что начали возвращаться на поле травмированные лидеры. Шапаренко понемногу выходит на замену и уже имеет в своем активе голевую передачу, а Бущан в игре прошлого тура против «Вереса» вышел в основу и успел выиграть пенальтийскую дуэль - он спас «динамовцев» от очередного позора – счет мог тогда стать 1:1.

Довольно неплохо выглядела команда, когда в опорной зоне играли вместе Андриевский и Шепелев, но возвращение Шапаренко и Сидорчука посадит их, наверное, обоих на скамейку. Жаль – Александр набрал неплохую форму.

Продолжает отбывать свою дисквалификацию Владислав Ванат - ему осталось отсидеть из-за сексистских высказываний одну игру. Но вернется Вивчаренко, которого подменял Дубинчак. На острие же атаки выйдет, скорее всего, Рамирес.

Вернулся в прошлом туре в основу и Бенито, недавно подписавший новый контракт с клубом. На его позиции неплохо бегал Пэррис, поэтому посмотрим, кто будет играть на правом фланге полузащиты. Как и в защите - там вполне возможен прощальный матч Александра Караваева.

В форме находится и Назар Волошин, забивший в трех матчах подряд - «Александрии», «Колосу» и «Вересу», что интересно, все три мяча были забиты в конце каждой игры.

Статистика встреч

Между собой команды провели две игры. Игра первого круга закончилась с неожиданным счетом 0:0, а в предыдущем недоигранном чемпионате «Динамо» было сильнее харьковчан - 2:0.

Ориентировочные составы

«Металлист 1925»: Мозиль - Потимков, Курило, Безуглый, Коваленко - Вачиберадзе, Габелок, Кравченко - Р. Русин, Чирук, Ременюк.

«Динамо»: Бущан - Караваев, Сирота, Дячук, Вивчаренко - Сидорчук, Шапаренко - Пэррис, Буяльский, Кабаев - Рамирес.

Прогноз на противостояние

Харьковская команда будет очень мотивированной, но и «динамовцы» не смогут играть по инерции – они и так провалили сезон и получают на орехи от собственных болельщиков, которые не собираются простить очередную никакую игру. Поэтому спрогнозируем минимальную победу подопечных Луческу-Шовковского.

4 июня, воскресенье