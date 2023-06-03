Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Металлист 1925
04.06.2023 15:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 июня 2023, 16:41 | Обновлено 03 июня 2023, 16:42
270
1

Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Динамовцы» будут играть за престиж, их соперники – за избегание переходных матчей

03 июня 2023, 16:41 | Обновлено 03 июня 2023, 16:42
270
1
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 4 июня, состоится поединок 30 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Киеве на поле НТК им. В. Банникова, начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Металлист 1925

Если бы «Металлист 1925» выиграл игру прошлого тура с «Кривбассом», он имел бы в своем активе 34 очка и гарантировал бы себе участие в следующем сезоне УПЛ. Но харьковчане уступили (0:2) и принадлежат к большой группе команд, борющихся за избежание участия в переходных матчах.

Судите сами – седьмой «Кривбасс» имеет 41 очко, а команды с восьмого по четырнадцатое место имеют в своем активе соответственно 33, 33, 32, 31, 31, 31 и 28 баллов, поэтому от участия в лобовых стыках против команд из Первой лиги (запорожского Металлурга» и черкасского) ЛНЗ) не застрахован никто. Вообще, этот чемпионат получился очень конкурентным - в 30 туре уже ничего не нужно только «Шахтеру» (чемпион), «Динамо» (четвертое место) и «Металлисту» со «Львовом» (вылетели).

«1925» не слишком повезло с соперником в последнем туре - «Динамо» есть «Динамо». Но правильные тактика и мотивация часто совершают чудеса, поэтому Эдмару и Олегу Голодюку следует постараться с подготовкой своей команды. Может помочь им то, что отсидел свою дисквалификацию правый защитник Жичиков. Правда, его конкурент Потимков выглядел в прошлом туре едва ли не лучше всего в своей команде, поэтому неизвестно, кто выйдет в старте на матч против киевлян.

Динамо

В очередной раз, работая над анонсом матча «Динамо», приходится вспоминать о проваленном сезоне. Четвертое место, которое точно будет у команды независимо от результата игры с «Металлистом 1925», до сих пор было только в упоминаниях о тренировании Олега Блохина, которому как раз «покорилась» такое «достижение». Теперь и тренер гораздо, казалось, лучше знает свою работу, а результат – тот же. Отмазки о многочасовых проездах на матче не будем воспринимать всерьез.

Радует только то, что начали возвращаться на поле травмированные лидеры. Шапаренко понемногу выходит на замену и уже имеет в своем активе голевую передачу, а Бущан в игре прошлого тура против «Вереса» вышел в основу и успел выиграть пенальтийскую дуэль - он спас «динамовцев» от очередного позора – счет мог тогда стать 1:1.

Довольно неплохо выглядела команда, когда в опорной зоне играли вместе Андриевский и Шепелев, но возвращение Шапаренко и Сидорчука посадит их, наверное, обоих на скамейку. Жаль – Александр набрал неплохую форму.

Продолжает отбывать свою дисквалификацию Владислав Ванат - ему осталось отсидеть из-за сексистских высказываний одну игру. Но вернется Вивчаренко, которого подменял Дубинчак. На острие же атаки выйдет, скорее всего, Рамирес.

Вернулся в прошлом туре в основу и Бенито, недавно подписавший новый контракт с клубом. На его позиции неплохо бегал Пэррис, поэтому посмотрим, кто будет играть на правом фланге полузащиты. Как и в защите - там вполне возможен прощальный матч Александра Караваева.

В форме находится и Назар Волошин, забивший в трех матчах подряд - «Александрии», «Колосу» и «Вересу», что интересно, все три мяча были забиты в конце каждой игры.

Статистика встреч

Между собой команды провели две игры. Игра первого круга закончилась с неожиданным счетом 0:0, а в предыдущем недоигранном чемпионате «Динамо» было сильнее харьковчан - 2:0.

Ориентировочные составы

«Металлист 1925»: Мозиль - Потимков, Курило, Безуглый, Коваленко - Вачиберадзе, Габелок, Кравченко - Р. Русин, Чирук, Ременюк.

«Динамо»: Бущан - Караваев, Сирота, Дячук, Вивчаренко - Сидорчук, Шапаренко - Пэррис, Буяльский, Кабаев - Рамирес.

Прогноз на противостояние

Харьковская команда будет очень мотивированной, но и «динамовцы» не смогут играть по инерции – они и так провалили сезон и получают на орехи от собственных болельщиков, которые не собираются простить очередную никакую игру. Поэтому спрогнозируем минимальную победу подопечных Луческу-Шовковского.

4 июня, воскресенье

«Металлист 1925» – «Динамо»
Киев. НТК им. В. Банникова. 15:00
ТВ-трансляция на ОТТ-платформе Setanta Sports
Арбитр:
МЕТАЛЛИСТ 1925 - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:2
Favbet
Сделать ставку Сделать ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Кривбасс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Львов
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Динамо
прогнозы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо Киев Металлист 1925 - Динамо
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина СВИТОЛИНА: «Соболенко отказалась от пресс-конференции? Не мое дело»
Теннис | 02 июня 2023, 23:36 0
Элина СВИТОЛИНА: «Соболенко отказалась от пресс-конференции? Не мое дело»
Элина СВИТОЛИНА: «Соболенко отказалась от пресс-конференции? Не мое дело»

Украинка коротко прокомментировала поступок второй ракетки мира

Луческу находится в списке кандидатов на пост главного тренера Фенербахче
Футбол | 03 июня 2023, 10:10 12
Луческу находится в списке кандидатов на пост главного тренера Фенербахче
Луческу находится в списке кандидатов на пост главного тренера Фенербахче

Румынский специалист рассматривается боссами стамбульского клуба под № 3

Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»
Футбол | 03.06.2023, 04:45
Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»
Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Теннис | 02.06.2023, 18:39
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Оптимальный вариант. Почему Маркевич возглавил Карпаты
Футбол | 03.06.2023, 08:02
Оптимальный вариант. Почему Маркевич возглавил Карпаты
Оптимальный вариант. Почему Маркевич возглавил Карпаты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BestOf
Наше динамо может и 1925 проиграть,после унизительного поражение  от Ингульца в Киеве теперь   все может быть 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду
Львов сыграет в последнем туре УПЛ, затем распустит команду
01.06.2023, 16:29 5
Футбол
Лига звездных ветеранов. 10 игроков, которых сватают в Саудовскую Аравию
Лига звездных ветеранов. 10 игроков, которых сватают в Саудовскую Аравию
02.06.2023, 11:15 5
Футбол
ФОТО. Член команды Свитолиной отправила зашифрованное послание оккупантам
ФОТО. Член команды Свитолиной отправила зашифрованное послание оккупантам
02.06.2023, 20:05 8
Теннис
Соболенко отказалась проводить открытую пресс-конференцию после матча на РГ
Соболенко отказалась проводить открытую пресс-конференцию после матча на РГ
02.06.2023, 19:42 21
Теннис
Любимец фанов АПЛ бросил футбол в 29 лет из-за секса: история Саши Чурчича
Любимец фанов АПЛ бросил футбол в 29 лет из-за секса: история Саши Чурчича
02.06.2023, 14:36 5
Футбол
На войне с рашистами погиб футболист, который приостановил карьеру в Польше
На войне с рашистами погиб футболист, который приостановил карьеру в Польше
02.06.2023, 20:32 1
Война
Какова их судьба? Два легионера Динамо вернулись домой
Какова их судьба? Два легионера Динамо вернулись домой
02.06.2023, 00:55
Футбол
Майкл Хантер рассказал, почему Фьюри уклонился от боя с Усиком
Майкл Хантер рассказал, почему Фьюри уклонился от боя с Усиком
02.06.2023, 14:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности