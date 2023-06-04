ШОВКОВСКИЙ: «Главная ошибка была не в удалении»

Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Александр Шовковский дал оценку поединку 30-го тура чемпионата Украины с «Металлистом 1925», который завершился вничью 1:1.

– Поздравляю всех с завершением очередного чемпионата Украины. Вообще, в той ситуации, в которой наша страна сейчас находится... Будем откровенно говорить, что можно поблагодарить ВСУ за то, что он вообще состоялся. Потому что это было непросто и сложно.

Мы прекрасно понимаем, что если бы этот чемпионат не начался, то украинский футбол был бы в очень большой яме. Не знаю, как бы люди, которые вкладывают средства в футбол, могли бы поддерживать команды и вкладывать в игроков. Мы все понимаем, какая экономическая составляющая нашего государства. Все наши усилия направлены на то, чтобы победить нашего врага. Я уверен, что в ближайшее время нам это удастся и следующий чемпионат пройдет по-другому.

Относительно игры, то мы контролировали ход. Понимали, как будет играть соперник. Забили гол, темп не сбавляли, продолжали, но с ног на голову все было перевернуто после удаления. Это футбол, ошибки случаются. Но, к сожалению, главная ошибка была не в удалении, а в тактическом плане. Потому что мы не должны были так оставлять один на один. Мы об этом говорили, говорили игрокам, но произошло так, как произошло.

Ну, а дальше был уже совсем другим рисунок. Нам надо было перестроиться по ходу игры. Во втором тайме мы более-менее контролировали ситуацию, но больших моментов не было. Я поздравляю «Металлист 1925» с тем, что они решили свою задачу. Поздравляю болельщиков с тем, что сезон завершен. А нам впереди нужно сделать большой анализ и думать о сезоне.