Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Главная ошибка была не в удалении»
Чемпионат Украины
Металлист 1925
04.06.2023 15:00 – FT 1 : 1
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 18:21 | Обновлено 04 июня 2023, 18:28
1219
0

ШОВКОВСКИЙ: «Главная ошибка была не в удалении»

Тренер «Динамо» Киев – об игре с «Металлистом 1925»

04 июня 2023, 18:21 | Обновлено 04 июня 2023, 18:28
1219
0
ШОВКОВСКИЙ: «Главная ошибка была не в удалении»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Александр Шовковский дал оценку поединку 30-го тура чемпионата Украины с «Металлистом 1925», который завершился вничью 1:1.

– Поздравляю всех с завершением очередного чемпионата Украины. Вообще, в той ситуации, в которой наша страна сейчас находится... Будем откровенно говорить, что можно поблагодарить ВСУ за то, что он вообще состоялся. Потому что это было непросто и сложно.

Мы прекрасно понимаем, что если бы этот чемпионат не начался, то украинский футбол был бы в очень большой яме. Не знаю, как бы люди, которые вкладывают средства в футбол, могли бы поддерживать команды и вкладывать в игроков. Мы все понимаем, какая экономическая составляющая нашего государства. Все наши усилия направлены на то, чтобы победить нашего врага. Я уверен, что в ближайшее время нам это удастся и следующий чемпионат пройдет по-другому.

Относительно игры, то мы контролировали ход. Понимали, как будет играть соперник. Забили гол, темп не сбавляли, продолжали, но с ног на голову все было перевернуто после удаления. Это футбол, ошибки случаются. Но, к сожалению, главная ошибка была не в удалении, а в тактическом плане. Потому что мы не должны были так оставлять один на один. Мы об этом говорили, говорили игрокам, но произошло так, как произошло.

Ну, а дальше был уже совсем другим рисунок. Нам надо было перестроиться по ходу игры. Во втором тайме мы более-менее контролировали ситуацию, но больших моментов не было. Я поздравляю «Металлист 1925» с тем, что они решили свою задачу. Поздравляю болельщиков с тем, что сезон завершен. А нам впереди нужно сделать большой анализ и думать о сезоне.

По теме:
Русин и Скрипник – игрок и тренер тура УПЛ
Владимир Чеснаков провел 350-й матч за «Ворсклу» в чемпионатах Украины
Днепр-1 – Кривбасс – 1:0. Точная элегантность Бланко. Видео гола, обзор
Александр Шовковский Металлист 1925 Динамо Киев Металлист 1925 - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Динамомания
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три интриги последнего тура УПЛ
Футбол | 04 июня 2023, 06:40 16
Три интриги последнего тура УПЛ
Три интриги последнего тура УПЛ

Сразу 12 команд в подвешенном состоянии

Фьюри или Уайлдер? Усик назвал более опасного соперника
Бокс | 03 июня 2023, 22:46 0
Фьюри или Уайлдер? Усик назвал более опасного соперника
Фьюри или Уайлдер? Усик назвал более опасного соперника

Усик выбрал Уайлдера

ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
Футбол | 03.06.2023, 21:05
ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
Обе команды – в переходных матчах. Верес минимально одолел Ингулец
Футбол | 04.06.2023, 16:59
Обе команды – в переходных матчах. Верес минимально одолел Ингулец
Обе команды – в переходных матчах. Верес минимально одолел Ингулец
Александр КУЧЕР: «Для нас это большое событие»
Футбол | 04.06.2023, 17:50
Александр КУЧЕР: «Для нас это большое событие»
Александр КУЧЕР: «Для нас это большое событие»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
03.06.2023, 22:40
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
03.06.2023, 20:15 22
Футбол
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
03.06.2023, 20:26 34
Теннис
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
03.06.2023, 16:08
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
04.06.2023, 13:05 6
Футбол
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
04.06.2023, 02:42 4
Теннис
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
02.06.2023, 18:39 74
Теннис
Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
03.06.2023, 18:50 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности