04.06.2023 15:00 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига04 июня 2023, 17:40 | Обновлено 04 июня 2023, 17:48
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Металлист 1925 – Динамо – 1:1. Два удаления. Видео голов и обзор матча
Обзор матча 30-го тура УПЛ
04 июня 2023, 17:40 | Обновлено 04 июня 2023, 17:48
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Сегодня, 4 июня «Металлист 1925» в матче заключительного, 30-го тура УПЛ сыграл вничью 1:1 с «Динамо» Киев. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.
«Металлист 1925» – «Динамо» – 1:1
Габелок (38) – Рамирес (20, пен.)
Габелок (54), Ткачук (57), Коваленко (68), Мозиль (92) – Боль (82)
Габелок (89) - Дячук (32)
События матча
89’
Артем Габелок (Металлист 1925) получает красную карточку.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Габелок (Металлист 1925).
32’
Maksym Diachuk (Динамо Киев) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Рамирес (Динамо Киев).
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есть тут знатоки футбольных правил?
))