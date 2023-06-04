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  4. Металлист 1925 – Динамо – 1:1. Два удаления. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Металлист 1925
04.06.2023 15:00 – FT 1 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 17:40 | Обновлено 04 июня 2023, 17:48
1907
2

Металлист 1925 – Динамо – 1:1. Два удаления. Видео голов и обзор матча

Обзор матча 30-го тура УПЛ

04 июня 2023, 17:40 | Обновлено 04 июня 2023, 17:48
1907
2
Металлист 1925 – Динамо – 1:1. Два удаления. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 4 июня «Металлист 1925» в матче заключительного, 30-го тура УПЛ сыграл вничью 1:1 с «Динамо» Киев. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

«Металлист 1925» – «Динамо» – 1:1

Габелок (38) – Рамирес (20, пен.)

Габелок (54), Ткачук (57), Коваленко (68), Мозиль (92) – Боль (82)

Габелок (89) - Дячук (32)

События матча

89’
Артем Габелок (Металлист 1925) получает красную карточку.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Габелок (Металлист 1925).
32’
Maksym Diachuk (Динамо Киев) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Рамирес (Динамо Киев).
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Металлист 1925 Динамо Киев Металлист 1925 - Динамо Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Gargantua
кто может объяснить за что получил красную Дячук?
есть тут знатоки футбольных правил?
))
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