Караваев и Динамо не ведут переговоры о продлении контракта
Вскоре защитник может стать свободным агентом
Будущее защитника Александра Караваева в «Динамо» пока не определено. Клуб и 31-летний футболист пока не начинали переговоры о пролонгации контракта, которые истекает летом этого года.
«Динамо» хочет оптимизировать зарплатную ведомость, а также сделать ставку на молодых игроков. Останется ли Караваев в клубе при таких условиях, неизвестно.
В текущем сезоне Караваев сыграл в 29 матчах за «Динамо» во всех турнирах, отличившись двумя голами и тремя результативными передачами.
«Динамо» идет на четвертое месте в УПЛ и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций. Киевская команда завершит сезон 4 июня матчем против «Металлиста 1925».
Ранее сообщалось, что вратарь «Динамо» Денис Бойко может оказаться в «Полесье».
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