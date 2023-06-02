Караваев и Динамо не ведут переговоры о продлении контракта

Будущее защитника Александра Караваева в «Динамо» пока не определено. Клуб и 31-летний футболист пока не начинали переговоры о пролонгации контракта, которые истекает летом этого года.

«Динамо» хочет оптимизировать зарплатную ведомость, а также сделать ставку на молодых игроков. Останется ли Караваев в клубе при таких условиях, неизвестно.

В текущем сезоне Караваев сыграл в 29 матчах за «Динамо» во всех турнирах, отличившись двумя голами и тремя результативными передачами.

«Динамо» идет на четвертое месте в УПЛ и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций. Киевская команда завершит сезон 4 июня матчем против «Металлиста 1925».

Ранее сообщалось, что вратарь «Динамо» Денис Бойко может оказаться в «Полесье».