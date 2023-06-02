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Украина. Премьер лига
02 июня 2023, 18:40 | Обновлено 02 июня 2023, 18:48
957
3

Караваев и Динамо не ведут переговоры о продлении контракта

Вскоре защитник может стать свободным агентом

02 июня 2023, 18:40 | Обновлено 02 июня 2023, 18:48
957
3
Караваев и Динамо не ведут переговоры о продлении контракта
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Будущее защитника Александра Караваева в «Динамо» пока не определено. Клуб и 31-летний футболист пока не начинали переговоры о пролонгации контракта, которые истекает летом этого года.

«Динамо» хочет оптимизировать зарплатную ведомость, а также сделать ставку на молодых игроков. Останется ли Караваев в клубе при таких условиях, неизвестно.

В текущем сезоне Караваев сыграл в 29 матчах за «Динамо» во всех турнирах, отличившись двумя голами и тремя результативными передачами.

«Динамо» идет на четвертое месте в УПЛ и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций. Киевская команда завершит сезон 4 июня матчем против «Металлиста 1925».

Ранее сообщалось, что вратарь «Динамо» Денис Бойко может оказаться в «Полесье».

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Александр Караваев Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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