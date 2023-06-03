В заключительном 30-м туре украинской Премьер-Лиги «Ворскла» у себя в Полтаве будет принимать нового-старого чемпиона страны донецкий «Шахтер». Если для горняков исход матча уже не имеет турнирного значения, то подопечные Виктора Скрипника еще продолжают претендовать на итоговое 5 место, которое дает право в следующем сезоне выступить в Лиге Конференций.

Ворскла

Полтавская команда отлично проводит концовку сезона, одержав четыре победы в последних четырех турах. Причем под «раздачу» попал не только главный аутсайдер турнира «Львов», а и один из главных (на тот момент) претендентов на золотые награды «Днепр-1».

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Та игра, которую «Ворскла» выиграла со счетом 2:1, стала определяющей в борьбе за чемпионство. К тому же она вызвала много споров по качеству судейства. Но, как бы там ни было, результат уже никто не изменит в турнирной таблице, а сами полтавчане продолжают борьбу за 5 место.

Для того, чтобы обойти на финише «Александрию», футболистам «Ворсклы» надо обязательно побеждать горняков и надеяться на то, что их главные конкуренты не смогут добиться успеха в поединке с «Рухом». Именно при такой ситуации клуб из Полтавы станет пятым представителем от Украины в еврокубках следующего сезона. Задача вполне реальна, учитывая, что «Шахтеру» уже ничего не нужно, а львовяне хотят избежать переходных матчей.

Шахтер

Что касается подопечных Игоря Йовичевича, то они за тур до окончания турнира оформили свое очередное чемпионство, выиграв в предыдущем туре у своего главного оппонента «Днепра-1» со счетом 3:0. Более того, горняки на этой неделе даже получили золотые медали, так что предстоящий поединок для них, скорее всего, лишь для статистики.

Наверняка наставник «Шахтера» предоставит возможность поиграть тем футболистам, которые не так часто имели игровую практику в нынешнем чемпионате. К тому же, из-за дисквалификации он не может рассчитывать на Анатолия Трубина и Егора Назарину, удаленных уже в компенсированное время в предыдущем матче с «Днепром-1».

Тем не менее, кто бы не вышел на зеленый газон стадиона «Ворскла» в форме горняков, просто так они победу хозяевам поля, конечно же, не отдадут. Во-первых, статус чемпиона обязывает играть на высоком уровне, а, во-вторых, очень важно завершить сезон на мажорной ноте и уйти в отпуск с хорошим настроением.

Статистика матчей

В первом круге нынешнего чемпионата соперники встречались во Львове и тогда горняки вырвали победу в самом конце поединка, когда при счете 2:2 на 87-й минуте Михаил Мудрик реализовал пенальти. До этого у «Шахтера» голы забили Георгий Судаков и Дмитрий Крыськив, а у полтавчан Сефери и Артем Челядин. А вообще команды провели друг с другом на уровне элитного дивизиона 54 матча. 41 раз побеждали горняки, трижды выигрывали полтавчане и еще 10 поединков завершились вничью.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко, Бацула, Кравец, Чеснаков, Крупский, Челядин, Скляр, Кане, Нестеренко, Сефери, Степанюк

«Шахтер»: Пятов, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили, Бондаренко, Тотовицкий, Топалов, Швед, Келси, Борячук

Прогноз на противостояние:

Как мы уже отмечали, «Ворскла» будет стремиться к победе, но игроки «Шахтера» без борьбы сдаваться не будут. Предположим, что будет ничья 1:1.

4 июня, воскресенье