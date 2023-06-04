В матче 30-го тура украинской Премьер-лиги полтавская «Ворскла» на своем поле выиграла у донецкого «Шахтера» со счетом 2:1.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур

«Ворскла» – «Шахтер» – 2:1

Сефери, 37 (пен.), Павлюк, 50 – Бондаренко, 80

Сефери, 22, Исенко, 90+4

Пердута, 73 (грубый фол)

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Кравец, Чеснаков, Пердута – Челядин (Фелипе, 75), Павлюк – Сефери, Скляр (Крупский, 81), Кане (Рамирес, 90+3) – Степанюк.

«Шахтер»: Пятов (Шевченко, 62) – Топалов, Фарина, Бондарь, Гочолеишвили (Козик, 83) – Джурасек – Криськив (Борячук, 62), Тотовицкий (Тоиров, 74), Бондаренко, Очеретько (Глущенко, 63) – Келси.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).