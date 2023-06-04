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Ворскла
04.06.2023 15:20 – FT 2 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 17:30 | Обновлено 04 июня 2023, 17:49
982
2

Ворскла – Шахтер – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 30-го тура УПЛ

04 июня 2023, 17:30 | Обновлено 04 июня 2023, 17:49
982
2
Ворскла – Шахтер – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК Ворскла

В матче 30-го тура украинской Премьер-лиги полтавская «Ворскла» на своем поле выиграла у донецкого «Шахтера» со счетом 2:1.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур

«Ворскла» – «Шахтер» – 2:1

Сефери, 37 (пен.), Павлюк, 50 – Бондаренко, 80

Сефери, 22, Исенко, 90+4

Пердута, 73 (грубый фол)

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Кравец, Чеснаков, Пердута – Челядин (Фелипе, 75), Павлюк – Сефери, Скляр (Крупский, 81), Кане (Рамирес, 90+3) – Степанюк.

«Шахтер»: Пятов (Шевченко, 62) – Топалов, Фарина, Бондарь, Гочолеишвили (Козик, 83) – Джурасек – Криськив (Борячук, 62), Тотовицкий (Тоиров, 74), Бондаренко, Очеретько (Глущенко, 63) – Келси.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
73’
Игорь Пердута (Ворскла) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Павлюк (Ворскла).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Таулянт Сефери (Ворскла).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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Комментарии 2
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Wlad West
Вообще-то у Пердуты не грубый фол, а умышленная игра рукой.
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0
Ян Дор
Ребята, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов прогнозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: кинг бол ру и переходим по первой же ссылке.Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в СНГ интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!! 
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-3
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