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04.06.2023 15:20 – FT 2 : 1
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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 19:55 | Обновлено 04 июня 2023, 20:02
1327
2

ЙОВИЧЕВИЧ: «Пятов вырос в Полтаве. Мы решили поставить его сегодня»

Главный тренер «Шахтера» дал пресс-конференцию после матча с «Ворсклой»

04 июня 2023, 19:55 | Обновлено 04 июня 2023, 20:02
1327
2
ЙОВИЧЕВИЧ: «Пятов вырос в Полтаве. Мы решили поставить его сегодня»
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Главный тренер »Шахтера» Игорь Йовичевич дал пресс-конференцию после заключительного матча сезона УПЛ против «Ворсклы» (1:2).

- Хватило ли сегодня эмоций команде и как можете оценить действия футболистов, которые попали в ротацию и сыграли?

– Во-первых, не видел, что происходит в других матчах, но вижу по настроению здесь, что «Ворскле» очень весело, поэтому поздравляю их с проходом в еврокубки. И, может, именно здесь была немного разница в усилиях одной и другой команды. Но мы сыграли неплохо и были ближе к воротам соперника, однако, возможно, не хватило конкретики – последнего паса, последнего удара. Завершение было не на столь высоком уровне, чтобы реализовать наши атаки.

И все равно я считаю, что те футболисты, которые играли сегодня, в течение сезона принесли нам очень много пользы: они являются неотъемлемой частью чемпионского «Шахтера», и не раз было так, что когда выходили в стартовом составе или из ряда запасных, то меняли ход игры. Потому что мы являемся командой, у которой больше результативных действий по системе гол + пас имеют футболисты, которые выходили на замену. Это меня радует как тренера. И они просто заслужили сегодняшний поединок.

Еще раз говорю: были ближе к победе, но пенальти и второй гол «Ворсклы», которого мы могли избежать, просто направил результат в их пользу. По игре – все было неплохо. Идем сейчас на заслуженный отдых и будем готовиться к следующему сезону.

– Почему вы выбрали сегодня именно Андрея Пятова для игры в воротах и как мотивировали игроков на уже ничего не решавший матч?

– Пятов – это сам по себе такой вратарь, который заслуживает играть каждый матч. По поведению и по качеству. То, что играет Трубин и является нашим основным вратарем, это, конечно, большая психологическая нагрузка для такого молодого голкипера. И надо понимать, что после таких изнурительных матчей, чтобы играть на вратарской позиции, должен иметь концентрацию и мотивацию. И поэтому мы поняли, что сегодня это будет Пятов. К тому же он вырос здесь в Полтаве. Совпадение этих факторов, всех факторов дало нам понять, что именно оно сегодня будет играть в воротах.

И да, говорю еще раз: мы сняли одно большое бремя в прошлом матче, заслуженно выиграли чемпионат, поэтому этот поединок провели футболисты, которые хотели все время быть в основе, но где-то, может, меньше играли. Сейчас, по-горячему, выводы не будем делать, но всегда есть футбольные компоненты, которые дадут тебе плюс и минус на следующий сезон, который начнется через месяц от первых дней сборов. Поздравляю еще раз «Ворсклу» с победой и с еврокубками!

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
73’
Игорь Пердута (Ворскла) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Павлюк (Ворскла).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Таулянт Сефери (Ворскла).
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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер пресс-конференция Игор Йовичевич Андрей Пятов
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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vruthiy-112
Молодці, все правильно. 
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+2
Gargantua
вырос он в Кировограде. в Полтаву его еще молодым Носов пригласил.
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-2
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