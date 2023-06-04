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Ворскла
04.06.2023 15:20 – FT 2 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 17:25 |
853
13

В еврокубки на характере. Ворскла одолела Шахтер и сыграет в отборе ЛК

Команда Виктора Скрипника в последнем туре смогла защитить нужный результат в меньшинстве

04 июня 2023, 17:25 |
853
13
В еврокубки на характере. Ворскла одолела Шахтер и сыграет в отборе ЛК
ФК Ворскла

Отчет о матче ожидайте позже.

«Ворскла» – «Шахтер» – 2:1

Сефери, 37 (пен.), Павлюк, 50 – Бондаренко, 80

Сефери, 22, Исенко, 90+4

Пердута, 73 (грубый фол)

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Кравец, Чеснаков, Пердута – Челядин (Фелипе, 75), Павлюк – Сефери, Скляр (Крупский, 81), Кане (Рамирес, 90+3) – Степанюк.

«Шахтер»: Пятов (Шевченко, 62) – Топалов, Фарина, Бондарь, Гочолеишвили (Козик, 83) – Джурасек – Криськив (Борячук, 62), Тотовицкий (Тоиров, 74), Бондаренко, Очеретько (Глущенко, 63) – Келси.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 7 (5) – 12 (6)
Угловые: 7 – 1
Оффсайды: 0 – 3.

ВОРСКЛА - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 13
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Octopus
5 побед в последних 5 матчах. Ни у кого столько нет. Команды Скрипника долго запрягают, да быстро едут.
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+5
u6464u
Молодці полтавчани , тепер потрібно підготуватися до кваліфікації ЛК в потрібному напрямку , щоб черговий раз не наступити на ті самі граблі .
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+4
Springfield
Начинать надо с того, что в первом круге Шахтёр выиграл лишь 3:2.  Во втором круге Ворскла (Скрипника!) выиграла у Днепра-1!  Так почему бы им дома было не обыграть какой то гибридный состав немотивированного уже чемпиона.   
Брентфорд - МанСити 1:0 сыгарали в последнем туре АПЛ.
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Злий Глобинець
Нарешті! Ворскла в єврокубках! Я вірив! Я знав, що полтавці зможуть!!!
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+4
Ruslan77777
Молодці полтавці!
Ответить
+4
Kak tak
Ворскла с еврокубками это очень  хорошо.
Как-то так.
Ответить
+3
Gargantua
гол Павлюка в ворота Пятова понравился ))
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+2
Sunrise
С победой и еврокубками, Виктор Анатольевич! 
Ответить
+1
avk2307
Ворскла заслужила больше Александрии участие в еврокубках - факт
Ответить
0
Выталкиватель парашутистов
Произошло то, о чем я писал на сайте после того, когда Ворскла в скандальном матче "победила" Днепр 1. Кроме обещанной "стимуляции" в виде определенной суммы вечно зеленых денег, Ворскле было обещано и дополнительный бонус - поражение шахтеров в последнем туре, которое обеспечивало, при стечении обстоятельств, Ворскле 5-е место. Все так и произошло.... А-у-у,Баранка! Есть работа...
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-1
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Illiashenko Andriy
Ліга купи продай
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-6
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