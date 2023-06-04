В еврокубки на характере. Ворскла одолела Шахтер и сыграет в отборе ЛК
Команда Виктора Скрипника в последнем туре смогла защитить нужный результат в меньшинстве
Отчет о матче ожидайте позже.
«Ворскла» – «Шахтер» – 2:1
Сефери, 37 (пен.), Павлюк, 50 – Бондаренко, 80
Сефери, 22, Исенко, 90+4
Пердута, 73 (грубый фол)
«Ворскла»: Исенко – Бацула, Кравец, Чеснаков, Пердута – Челядин (Фелипе, 75), Павлюк – Сефери, Скляр (Крупский, 81), Кане (Рамирес, 90+3) – Степанюк.
«Шахтер»: Пятов (Шевченко, 62) – Топалов, Фарина, Бондарь, Гочолеишвили (Козик, 83) – Джурасек – Криськив (Борячук, 62), Тотовицкий (Тоиров, 74), Бондаренко, Очеретько (Глущенко, 63) – Келси.
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).
Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).
Удары (в створ): 7 (5) – 12 (6)
Угловые: 7 – 1
Оффсайды: 0 – 3.
ВОРСКЛА - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 19°C
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