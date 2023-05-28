Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Ворскла
29.05.2023 15:00 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 22:25 | Обновлено 28 мая 2023, 23:04
107
0

Ворскла – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Условная передышка «Ворсклы» между матчами с лидерами

28 мая 2023, 22:25 | Обновлено 28 мая 2023, 23:04
107
0
Ворскла – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В понедельник, 29 мая, состоится поединок 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Ворскла

Нежданно-негаданно, но «Ворскла» за два матча до окончания чемпионата всерьез может попасть в еврокубки. Кто бы мог подумать, например, после стартовой части чемпионата, которую полтавская команда откровенно провалила?

Сейчас «Ворскла» находится на шестом месте в турнирной таблице. К пятой Александрии» четыре очка, но «полиграфы» уже проиграли свой матч, а полтавская команда как раз будет играть с «Колосом» и в случае победы вплотную догонит конкурентов.

Далее, правда, будет и сложнее, и проще - встреча с «Шахтером». С одной стороны, о силе оппонента говорить лишний раз не нужно, но «горняки» уже оформили чемпионский титул, получили кучу дисквалификаций за матч с «Днепром-1» и практически наверняка будут играть вторым составом, поэтому почти все в руках «Ворсклы». Ну и, конечно, нужно ожидать потери очков «Александрией».

Если собирать сплетни, то за игру прошедшего тура с «Днепром-1» подопечные Скрипника получили от «Шахтера» солидную финансовую стимуляцию. В очном сражении претендентов на чемпионство полтавские футболисты, видимо, болели за «Днепр-1», поскольку в случае их победы «Ворскла», вполне возможно, имела бы также материальный стимул победить теперь от другой стороны. Но все, такого точно не будет.

Из кадров - травмированы Сефери и Павлюк, поэтому, например, свой шанс получают вчерашние дублеры Крупский и Нестеренко, а Кравец и Пердута переквалифицировались в центрального защитника и вингера. Юрченко вроде бы готов играть, но неизвестно, какова его игровая форма.

Колос

«Колос» в сезоне ни на что не претендует. Текущее восьмое место в турнирной таблице может измениться максимум на шестое, но очень удачно сойтись должны звезды, чтобы так произошло. Интересно, будут ли владельцы ковалевской команды делать вывод после сезона по тренерскому штабу. Ведь команда достаточно крепкая финансово, имела опыт выступлений в еврокубках, но сейчас имеет статус разве что крепкого середняка.

Игру предыдущего тура против «Динамо» (0:3) не сможет занести себе в актив голкипер Евгений Волынец, допустивший глупую ошибку и забивший сам себе глупый гол. Предположим, что Ярослав Вишняк поставит на ворота Кирилла Фесюна, которому удачные выступления могут помочь попасть в заявку на молодежный Евро.

Пропустит игру хавбек Павел Ореховский, у которого есть перебор желтых карточек. Заменить его могут Смирный и Милько или даже Владимир Лысенко, если тренер решит играть в два нападающих - почему бы не поэкспериментировать в ничего не решающем матче.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 7 матчей: 6 побед в «Ворсклы» против одного у ковалевцев, разница мячей 11:4. Игра первого круга закончилась со счетом 2:1 в пользу полтавской команды, забивали Сефери, Степанюк и Милько.

Ориентировочные составы

«Ворскла»: Исенко – Крупский, Кравец, Чеснаков, Бацула – Челядин, Скляр – Пердута, Нестеренко, Кане – Степанюк.

«Колос»: Фесюн – Емец, Чоботенко, Черноморец, Золотов – Богданов, Милько – Ильин, Мякушко, Болбат – Безбородько.

Прогноз на противостояние

Предположим, что ни «Ворскли» не удастся получить возможность обойти «Александрию», ни «Колосу» догнать полтавчан - все из-за ничьей в матче.

29 мая, понедельник

«Ворскла» – «Колос»
Полтава. Стадион «Ворскла» им А. Бутовского. 15:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports+, на ОТТ-платформе и на YoTube
Арбитр: Анатолий Абдулла (Харьков)
ВОРСКЛА – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1
Favbet
Сделать ставку Сделать ставку
По теме:
Динамо – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Черноморец – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига прогнозы Ворскла Полтава Колос Ковалевка Ворскла - Колос
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины 2022/23 сыграет в групповом раунде ЛЧ 2023/24
Футбол | 28 мая 2023, 00:25 7
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины 2022/23 сыграет в групповом раунде ЛЧ 2023/24
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины 2022/23 сыграет в групповом раунде ЛЧ 2023/24

«Интер» обыграл «Аталанту» в предпоследнем туре Серии А

ЙОВИЧЕВИЧ: «Феерический сезон! Мы сделали невозможное возможным»
Футбол | 28 мая 2023, 21:00 9
ЙОВИЧЕВИЧ: «Феерический сезон! Мы сделали невозможное возможным»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Феерический сезон! Мы сделали невозможное возможным»

Наставник «Шахтера» поделился впечатлениями от завоевания чемпионства УПЛ

Форвард Ворсклы продолжит карьеру в Таиланде
Футбол | 28.05.2023, 20:17
Форвард Ворсклы продолжит карьеру в Таиланде
Форвард Ворсклы продолжит карьеру в Таиланде
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Теннис | 28.05.2023, 15:53
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 28.05.2023, 10:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
27.05.2023, 17:42 68
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
27.05.2023, 21:55 13
Футбол
Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»
Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»
26.05.2023, 21:14 2
Футбол
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
28.05.2023, 05:14 1
Другие виды
Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?
Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?
26.05.2023, 22:10 32
Футбол
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
27.05.2023, 16:48 3
Хоккей
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
27.05.2023, 21:38 52
Футбол
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
28.05.2023, 12:13 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности