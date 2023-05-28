В понедельник, 29 мая, состоится поединок 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Ворскла

Нежданно-негаданно, но «Ворскла» за два матча до окончания чемпионата всерьез может попасть в еврокубки. Кто бы мог подумать, например, после стартовой части чемпионата, которую полтавская команда откровенно провалила?

Сейчас «Ворскла» находится на шестом месте в турнирной таблице. К пятой Александрии» четыре очка, но «полиграфы» уже проиграли свой матч, а полтавская команда как раз будет играть с «Колосом» и в случае победы вплотную догонит конкурентов.

Далее, правда, будет и сложнее, и проще - встреча с «Шахтером». С одной стороны, о силе оппонента говорить лишний раз не нужно, но «горняки» уже оформили чемпионский титул, получили кучу дисквалификаций за матч с «Днепром-1» и практически наверняка будут играть вторым составом, поэтому почти все в руках «Ворсклы». Ну и, конечно, нужно ожидать потери очков «Александрией».

Если собирать сплетни, то за игру прошедшего тура с «Днепром-1» подопечные Скрипника получили от «Шахтера» солидную финансовую стимуляцию. В очном сражении претендентов на чемпионство полтавские футболисты, видимо, болели за «Днепр-1», поскольку в случае их победы «Ворскла», вполне возможно, имела бы также материальный стимул победить теперь от другой стороны. Но все, такого точно не будет.

Из кадров - травмированы Сефери и Павлюк, поэтому, например, свой шанс получают вчерашние дублеры Крупский и Нестеренко, а Кравец и Пердута переквалифицировались в центрального защитника и вингера. Юрченко вроде бы готов играть, но неизвестно, какова его игровая форма.

Колос

«Колос» в сезоне ни на что не претендует. Текущее восьмое место в турнирной таблице может измениться максимум на шестое, но очень удачно сойтись должны звезды, чтобы так произошло. Интересно, будут ли владельцы ковалевской команды делать вывод после сезона по тренерскому штабу. Ведь команда достаточно крепкая финансово, имела опыт выступлений в еврокубках, но сейчас имеет статус разве что крепкого середняка.

Игру предыдущего тура против «Динамо» (0:3) не сможет занести себе в актив голкипер Евгений Волынец, допустивший глупую ошибку и забивший сам себе глупый гол. Предположим, что Ярослав Вишняк поставит на ворота Кирилла Фесюна, которому удачные выступления могут помочь попасть в заявку на молодежный Евро.

Пропустит игру хавбек Павел Ореховский, у которого есть перебор желтых карточек. Заменить его могут Смирный и Милько или даже Владимир Лысенко, если тренер решит играть в два нападающих - почему бы не поэкспериментировать в ничего не решающем матче.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 7 матчей: 6 побед в «Ворсклы» против одного у ковалевцев, разница мячей 11:4. Игра первого круга закончилась со счетом 2:1 в пользу полтавской команды, забивали Сефери, Степанюк и Милько.

Ориентировочные составы

«Ворскла»: Исенко – Крупский, Кравец, Чеснаков, Бацула – Челядин, Скляр – Пердута, Нестеренко, Кане – Степанюк.

«Колос»: Фесюн – Емец, Чоботенко, Черноморец, Золотов – Богданов, Милько – Ильин, Мякушко, Болбат – Безбородько.

Прогноз на противостояние

Предположим, что ни «Ворскли» не удастся получить возможность обойти «Александрию», ни «Колосу» догнать полтавчан - все из-за ничьей в матче.

29 мая, понедельник