Ворскла – Колос – 2:0. Скрипник снова победил. Видео голов и обзор матча
Четвертая подряд победа полтавчан
Сегодня, 29 мая «Ворскла» в 29-м туре УПЛ дома обыграла «Колос» со счетом 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.
«Ворскла» – «Колос» – 2:0
Феліпе, 75, Скляр, 87
Степанюк, 56
«Ворскла»: Исенко – Бацула, Кравец, Чеснаков (Рамирес, 90), Крупский – Челядин (Юрченко, 67), Скляр (Кулаковский, 90) – Кане (Фелипе, 68), Нестеренко, Сефери – Степанюк.
«Колос»: Фесюн – Емець, Чорноморец, Чоботенко, Золотов – Милько (Ильин, 57), Богданов – Мякушко, Велетень (Болбат, 66), Кравченко – Безбородько (Попов, 67).
События матча
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