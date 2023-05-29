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Ворскла
29.05.2023 15:00 – FT 2 : 0
Колос К
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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 18:12 |
395
0

Ворскла – Колос – 2:0. Скрипник снова победил. Видео голов и обзор матча

Четвертая подряд победа полтавчан

29 мая 2023, 18:12 |
395
0
Ворскла – Колос – 2:0. Скрипник снова победил. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 29 мая «Ворскла» в 29-м туре УПЛ дома обыграла «Колос» со счетом 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

«Ворскла» – «Колос» – 2:0

Феліпе, 75, Скляр, 87

Степанюк, 56

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Кравец, Чеснаков (Рамирес, 90), Крупский – Челядин (Юрченко, 67), Скляр (Кулаковский, 90) – Кане (Фелипе, 68), Нестеренко, Сефери – Степанюк.

«Колос»: Фесюн – Емець, Чорноморец, Чоботенко, Золотов – Милько (Ильин, 57), Богданов – Мякушко, Велетень (Болбат, 66), Кравченко – Безбородько (Попов, 67).

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Скляр (Ворскла).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе (Ворскла).
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Ворскла Полтава Колос Ковалевка Ворскла - Колос Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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