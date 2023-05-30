СКРИПНИК: «Хотелось доигрывать чемпионат именно в такой борьбе, как сейчас»

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Колосом» (2:0) в матче 29-го тура УПЛ и порадовался, что его клуб включен в борьбу за место в Лиге конференций:

«Хотелось доигрывать чемпионат именно в такой борьбе, как сейчас: 43 очка (Александрия), 42 очка (Ворскла), 41 очко (Кривбасс). И мы здесь участвуем. Это была наша мечта и цель на последние матчи. Хочется оставаться в таком режиме. Не хотелось доигрывать сезон, чтобы просто играть. Что будет в воскресенье – увидим.

Мы разбираем соперников. «Колос» играет в пять защитников. Мы хотели, чтобы у нас были сдвоенные фланги, что мы и сделали. Мы очень хорошо нейтрализовали их креатив. Искали шансы впереди. 2:0 – убедительный счет. Все видят, как бывает сложно, когда соперник настроен играть только в обороне».