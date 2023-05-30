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Ворскла
29.05.2023 15:00 – FT 2 : 0
Колос К
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Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 00:23 | Обновлено 30 мая 2023, 00:53
113
0

СКРИПНИК: «Хотелось доигрывать чемпионат именно в такой борьбе, как сейчас»

Главный тренер «Ворсклы»​​​​​​​ прокомментировал победу над «Колосом»

30 мая 2023, 00:23 | Обновлено 30 мая 2023, 00:53
113
0
СКРИПНИК: «Хотелось доигрывать чемпионат именно в такой борьбе, как сейчас»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Колосом» (2:0) в матче 29-го тура УПЛ и порадовался, что его клуб включен в борьбу за место в Лиге конференций:

«Хотелось доигрывать чемпионат именно в такой борьбе, как сейчас: 43 очка (Александрия), 42 очка (Ворскла), 41 очко (Кривбасс). И мы здесь участвуем. Это была наша мечта и цель на последние матчи. Хочется оставаться в таком режиме. Не хотелось доигрывать сезон, чтобы просто играть. Что будет в воскресенье – увидим.

Мы разбираем соперников. «Колос» играет в пять защитников. Мы хотели, чтобы у нас были сдвоенные фланги, что мы и сделали. Мы очень хорошо нейтрализовали их креатив. Искали шансы впереди. 2:0 – убедительный счет. Все видят, как бывает сложно, когда соперник настроен играть только в обороне».

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Скляр (Ворскла).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе (Ворскла).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Колос Ковалевка Ворскла - Колос Виктор Скрипник пресс-конференция
Источник ФК Ворскла
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