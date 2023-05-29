Перед игрой «Ворскла» имела шанс подойти к пятой «Александрии» на расстояние одного очка и, в случае случая победы над «Шахтером» в 30 туре и потере очков «полиграфами», выйти в еврокубки. Для этого нужно было сначала переиграть «Колос», у которого была своя мотивация – пелетон из команд, старающихся избежать переходных матчей, стремительно приближался.

Со своей задачей справились подопечные Скрипника. Они долго запрягали, давали шансы сопернику (с ними справлялся Исенко) и транжирили свои моменты, но на 75 минуте таки забили – Фелипе закончил молниеносную контатаку после паса Скляра ударом в дальний угол.

Скляр позже к ассисту добавил и гол - тоже после контратаки и ошибки Чоботенко, голевой пас отдавал Степанюк.

УПЛ

2:0 - «Ворскла» таки дышит в спину «Александрии», а «Колос» сам скатился в группу своих преследователей и теперь теоретически может и попасть в переходные матчи.

В следующем туре полтавская команда сыграет с новоиспеченным чемпионом «Шахтером», а «Колос» будет противостоять «Львову». И «горнякам», и «львам» уже ничего в чемпионате не нужно.

«Ворскла» – «Колос» – 2:0

Феліпе, 75, Скляр, 87

Степанюк, 56

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Кравец, Чеснаков (Рамирес, 90), Крупский – Челядин (Юрченко, 67), Скляр (Кулаковский, 90) – Кане (Фелипе, 68), Нестеренко, Сефери – Степанюк.

«Колос»: Фесюн – Емець, Чорноморец, Чоботенко, Золотов – Милько (Ильин, 57), Богданов – Мякушко, Велетень (Болбат, 66), Кравченко – Безбородько (Попов, 67).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава)