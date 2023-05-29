Погоня за еврокубками продолжается. Ворскла дома переиграла Колос
Полтавская команда почти догнала «Александрию» в турнирной таблице
Перед игрой «Ворскла» имела шанс подойти к пятой «Александрии» на расстояние одного очка и, в случае случая победы над «Шахтером» в 30 туре и потере очков «полиграфами», выйти в еврокубки. Для этого нужно было сначала переиграть «Колос», у которого была своя мотивация – пелетон из команд, старающихся избежать переходных матчей, стремительно приближался.
Со своей задачей справились подопечные Скрипника. Они долго запрягали, давали шансы сопернику (с ними справлялся Исенко) и транжирили свои моменты, но на 75 минуте таки забили – Фелипе закончил молниеносную контатаку после паса Скляра ударом в дальний угол.
Скляр позже к ассисту добавил и гол - тоже после контратаки и ошибки Чоботенко, голевой пас отдавал Степанюк.
УПЛ
2:0 - «Ворскла» таки дышит в спину «Александрии», а «Колос» сам скатился в группу своих преследователей и теперь теоретически может и попасть в переходные матчи.
В следующем туре полтавская команда сыграет с новоиспеченным чемпионом «Шахтером», а «Колос» будет противостоять «Львову». И «горнякам», и «львам» уже ничего в чемпионате не нужно.
«Ворскла» – «Колос» – 2:0
Феліпе, 75, Скляр, 87
Степанюк, 56
«Ворскла»: Исенко – Бацула, Кравец, Чеснаков (Рамирес, 90), Крупский – Челядин (Юрченко, 67), Скляр (Кулаковский, 90) – Кане (Фелипе, 68), Нестеренко, Сефери – Степанюк.
«Колос»: Фесюн – Емець, Чорноморец, Чоботенко, Золотов – Милько (Ильин, 57), Богданов – Мякушко, Велетень (Болбат, 66), Кравченко – Безбородько (Попов, 67).
Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).
Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава)
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