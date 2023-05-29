Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Погоня за еврокубками продолжается. Ворскла дома переиграла Колос
Чемпионат Украины
Ворскла
29.05.2023 15:00 – FT 2 : 0
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 16:54 | Обновлено 29 мая 2023, 17:35
675
4

Погоня за еврокубками продолжается. Ворскла дома переиграла Колос

Полтавская команда почти догнала «Александрию» в турнирной таблице

29 мая 2023, 16:54 | Обновлено 29 мая 2023, 17:35
675
4
Погоня за еврокубками продолжается. Ворскла дома переиграла Колос
УПЛ

Перед игрой «Ворскла» имела шанс подойти к пятой «Александрии» на расстояние одного очка и, в случае случая победы над «Шахтером» в 30 туре и потере очков «полиграфами», выйти в еврокубки. Для этого нужно было сначала переиграть «Колос», у которого была своя мотивация – пелетон из команд, старающихся избежать переходных матчей, стремительно приближался.

Со своей задачей справились подопечные Скрипника. Они долго запрягали, давали шансы сопернику (с ними справлялся Исенко) и транжирили свои моменты, но на 75 минуте таки забили – Фелипе закончил молниеносную контатаку после паса Скляра ударом в дальний угол.

Скляр позже к ассисту добавил и гол - тоже после контратаки и ошибки Чоботенко, голевой пас отдавал Степанюк.

УПЛ

2:0 - «Ворскла» таки дышит в спину «Александрии», а «Колос» сам скатился в группу своих преследователей и теперь теоретически может и попасть в переходные матчи.

В следующем туре полтавская команда сыграет с новоиспеченным чемпионом «Шахтером», а «Колос» будет противостоять «Львову». И «горнякам», и «львам» уже ничего в чемпионате не нужно.

«Ворскла» – «Колос» – 2:0

Феліпе, 75, Скляр, 87

Степанюк, 56

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Кравец, Чеснаков (Рамирес, 90), Крупский – Челядин (Юрченко, 67), Скляр (Кулаковский, 90) – Кане (Фелипе, 68), Нестеренко, Сефери – Степанюк.

«Колос»: Фесюн – Емець, Чорноморец, Чоботенко, Золотов – Милько (Ильин, 57), Богданов – Мякушко, Велетень (Болбат, 66), Кравченко – Безбородько (Попов, 67).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава)

По теме:
Металлист 1925 – Кривбасс – 0:2. Видео голов и обзор матча
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Шаг к спасению. Ингулец на выезде обыграл Львов
Ворскла Полтава Колос Ковалевка Ворскла - Колос чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Верес – 3:0. Разгром, которого могло и не быть. Видео голов
Футбол | 29 мая 2023, 17:18 0
Динамо – Верес – 3:0. Разгром, которого могло и не быть. Видео голов
Динамо – Верес – 3:0. Разгром, которого могло и не быть. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 29-го тура УПЛ

Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ
Футбол | 29 мая 2023, 07:53 6
Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ
Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ

«Горожане» получат невиданные доселе деньги

КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
Футбол | 28.05.2023, 22:16
КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
Футбол | 28.05.2023, 18:32
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
ЯСТРЕМСКАЯ: «От украинских болельщиков хочется чуть больше поддержки»
Теннис | 29.05.2023, 11:06
ЯСТРЕМСКАЯ: «От украинских болельщиков хочется чуть больше поддержки»
ЯСТРЕМСКАЯ: «От украинских болельщиков хочется чуть больше поддержки»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Злий Глобинець
Тепер Ворсклі залишилось переграти немотвований дубль Шахтаря. А Олександрія, як завжди, зіграє внічию. І привіт, Ліга Конференцій.
Ответить
0
BekXan
Ну так наступний тур Ворскла - Шахтар )))і  Рух - Олександрія..Оце інтрига.Якби ще було турів 3 с таким розкладом то може,а так тут вже все зрозуміло.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
27.05.2023, 18:33 43
Футбол
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
27.05.2023, 16:48 3
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
27.05.2023, 20:40 17
Футбол
Редкая болезнь. На 46-м году ушел из жизни экс-игрок Черноморца и Оболони
Редкая болезнь. На 46-м году ушел из жизни экс-игрок Черноморца и Оболони
28.05.2023, 14:33
Футбол
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
27.05.2023, 16:02 16
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
28.05.2023, 16:38 10
Теннис
ЧМ по хоккею. Латвия обыграла США в овертайме и берет бронзу
ЧМ по хоккею. Латвия обыграла США в овертайме и берет бронзу
28.05.2023, 17:54 6
Хоккей
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
28.05.2023, 14:40 18
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности