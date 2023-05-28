ВИДЕО. Массовая драка в матче Шахтер – Днепр-1. С чего все началось

В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» обыграл «Днепр-1» и досрочно стал чемпионом. В концовке встречи на поле произошла массовая драка с участием игроков обеих команд.

Все началось после опасного подката сзади от Егора Назарины, который «срезал» Пеглоу. Бразильский легионер «Днепр-1» не остался в долгу и набросился на обидчика сзади, после чего драка начала набирать обороты. Одни провоцировали, другие били руками и ногами. Рональд Матаррита рассек Ярославу Ракицкому бровь хуком слева, когда игрок «Шахтера» схватил его за голову.

В итоге Катерина Монзуль показала 5 красных карточек за неспортивное поведение.