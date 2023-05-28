ВИДЕО. Массовая драка в матче Шахтер – Днепр-1. С чего все началось
Центральный матч тура выдался очень эмоциональным
В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» обыграл «Днепр-1» и досрочно стал чемпионом. В концовке встречи на поле произошла массовая драка с участием игроков обеих команд.
Все началось после опасного подката сзади от Егора Назарины, который «срезал» Пеглоу. Бразильский легионер «Днепр-1» не остался в долгу и набросился на обидчика сзади, после чего драка начала набирать обороты. Одни провоцировали, другие били руками и ногами. Рональд Матаррита рассек Ярославу Ракицкому бровь хуком слева, когда игрок «Шахтера» схватил его за голову.
В итоге Катерина Монзуль показала 5 красных карточек за неспортивное поведение.
Бійка наприкінці чемпіонського матчу Шахтаря 👊🏻#Football #UPL #Moments pic.twitter.com/LtnwnuurzR— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 28, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 27 мая на Sport.ua
Просто отдали чемпионство
Ну тепер для УАФ купа роботи, тут потрібно давати дискліфікацію багатьом гравцям і надовго, недивлячись що одна з команд та, котрій УАФ симпатизує вже довгими роками.