Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Массовая драка в матче Шахтер – Днепр-1. С чего все началось
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 18:18 |
3436
9

ВИДЕО. Массовая драка в матче Шахтер – Днепр-1. С чего все началось

Центральный матч тура выдался очень эмоциональным

28 мая 2023, 18:18 |
3436
9
ВИДЕО. Массовая драка в матче Шахтер – Днепр-1. С чего все началось
УПЛ

В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» обыграл «Днепр-1» и досрочно стал чемпионом. В концовке встречи на поле произошла массовая драка с участием игроков обеих команд.

Все началось после опасного подката сзади от Егора Назарины, который «срезал» Пеглоу. Бразильский легионер «Днепр-1» не остался в долгу и набросился на обидчика сзади, после чего драка начала набирать обороты. Одни провоцировали, другие били руками и ногами. Рональд Матаррита рассек Ярославу Ракицкому бровь хуком слева, когда игрок «Шахтера» схватил его за голову.

В итоге Катерина Монзуль показала 5 красных карточек за неспортивное поведение.

По теме:
Ринат АХМЕТОВ: «Поздравляю Шахтер с чемпионством, но праздновать не будем»
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
Александрия – Заря – 0:2. Гол+пас от Русина. Видео голов и обзор матча
Ярослав Ракицкий чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Катерина Монзуль текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Егор Назарина Днепр-1 Анатолий Трубин Шахтер - Днепр-1 Рональд Матаррита Жоао Пеглоу
Источник Setanta Sports Ukraine
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Другие виды | 28 мая 2023, 05:14 1
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею

Главные новости за 27 мая на Sport.ua

Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Футбол | 27 мая 2023, 18:33 62
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии

Просто отдали чемпионство

Приближаются к Динамо. Шахтер оформил 14-й чемпионский титул
Футбол | 28.05.2023, 17:13
Приближаются к Динамо. Шахтер оформил 14-й чемпионский титул
Приближаются к Динамо. Шахтер оформил 14-й чемпионский титул
Остап Маркевич может возглавить Верес
Футбол | 28.05.2023, 12:20
Остап Маркевич может возглавить Верес
Остап Маркевич может возглавить Верес
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
Футбол | 28.05.2023, 12:13
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sahka1981
Ну все почалося з  дуже брудного підкату від Назарини (для чого так грати? ви вже перші, 3-0 рахунок), ну а далі вже Пегло знову 'відзначився' як і в епізоді з Ротанем.
Ну тепер для УАФ купа роботи, тут потрібно давати дискліфікацію багатьом гравцям і надовго, недивлячись що одна з команд та, котрій УАФ симпатизує вже довгими роками.
Ответить
+4
Gargantua
если это начало, то это должна была быть красная (прямой ногой по ахиллам), но я не слышу даже свистка.
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Sergei Sushko
150 тысяч. Ворскла получила от Шахтера деньги за победу над Днепром-1Ключевая
Ответить
-1
Сергій Кукалець
Бажаю щоб кожен сепар знайшов свого Матаріту
Ответить
-1
Elson
У кого мані, у того і судді, у того чемпіонство. Команди Україи ( не ДК та ШД) зможуть стати чемпіонами  тількі тоді, коли їх хазяйва зможуть грошима перебивати ставки Суркіса та Ахметова. А так це не серьйозно. Я в наступні років 5 не бачу, що якась команда може стати чемпіоном. НЕ ДАДУТЬ!!!!
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Sergei Sushko
Кроты, дерьмо собачье, покупают всех арбитров
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства
Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства
26.05.2023, 18:15 89
Футбол
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
27.05.2023, 21:38 57
Футбол
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
27.05.2023, 09:30 8
Хоккей
Объявлен состав сборной, Луческу с костылями, у тимощука новое гражданство
Объявлен состав сборной, Луческу с костылями, у тимощука новое гражданство
27.05.2023, 07:55 4
Футбол
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
27.05.2023, 17:42 68
Теннис
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
27.05.2023, 16:48 4
Хоккей
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
26.05.2023, 20:01 36
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
27.05.2023, 21:55 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности