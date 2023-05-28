Из УПЛ в MMA. В конце матча Шахтер – Днепр-1 состоялась массовая драка
Ярославу Ракицкому разбили голову
В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» обыграл «Днепр-1» и досрочно стал чемпионом.
В концовке встречи на поле произошла массовая драка с участием игроком обеих команд. В ход шли удары ногами и руками, а также удушающие приемы. Ярославу Ракицкому разбили голову
Катерина Монзуль показала 5 красных карточек за неспортивное поведение.
После удаления голкипера Анатолия Трубина Ярослав Ракицкий ненадолго занял место в воротах.
Игра прошла во Львове на поле «Арены Львов».
Украинская Премьер-лига. 29 тур.
«Шахтер» - «Днепр-1» - 3:0.
Швед, 90 - Бондаренко, 9, Сикан, 55, Степаненко, 59.
Назарина, Бондарь, Трубин - Пеглоу, Федорив (все - неспортивное поведение, Федорив - с лавки запасных).
«Шахтер»: Трубин - Конопля (Михайличенко, 31), Бондарь, Ракицкий, Матвиенко - Степаненко (Назарина, 84) - Зубков (Швед, 84), Бондаренко, Судаков, Крыськив (Топалов, 70) - Сикан (Келси, 70).
«Днепро-1»: Рыбак - Пасич (Танчик, 74), Сарапий, Адамюк, Каплиенко (Хайнер, 62) - Танковский (Когут, 66), Бланко (Рубчинский, 62) - Гуцуляк (Лучкевич, 74), Пихаленок, Пеглоу - Довбик.
Бійка наприкінці чемпіонського матчу Шахтаря 👊🏻#Football #UPL #Moments pic.twitter.com/LtnwnuurzR— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 28, 2023
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игру что то своё обсуждали, но только не передвижение игроков и мяча на
поле.
Но без Но не бывает. Единственно верно сказали, что надо было свистеть на 90 минуте ровно и без всяких +.
СК уже свои 90+ исчерпал в этом сезоне.
А, ну Бланко може бити по ногам спокійно динамівця, і тишина від КДК.
Наказувать можна лише Динамо
Вона до цього всього падлюка привела своїм свистінням вбік іржавих.
ЧЕМПІОНСТВО ІРЖАВИХ КУПЛЕНЕ ТА ВИГРАНЕ СУДДЯМИ.
Пеглоу видимо уже собрался валить из Днепр-1, уже на матчей 10 себе набрал дисквала.
Шахтер - чемпион! Адекватных болельщиков этого клуба поздравляю с золотыми медалями!