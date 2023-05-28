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Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 16:59 | Обновлено 28 мая 2023, 17:17
7753
45

Из УПЛ в MMA. В конце матча Шахтер – Днепр-1 состоялась массовая драка

Ярославу Ракицкому разбили голову

28 мая 2023, 16:59 | Обновлено 28 мая 2023, 17:17
7753
45
Из УПЛ в MMA. В конце матча Шахтер – Днепр-1 состоялась массовая драка
screenshot. Ярослав Ракицкий

В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» обыграл «Днепр-1» и досрочно стал чемпионом.

В концовке встречи на поле произошла массовая драка с участием игроком обеих команд. В ход шли удары ногами и руками, а также удушающие приемы. Ярославу Ракицкому разбили голову

Катерина Монзуль показала 5 красных карточек за неспортивное поведение.

После удаления голкипера Анатолия Трубина Ярослав Ракицкий ненадолго занял место в воротах.

Игра прошла во Львове на поле «Арены Львов».

Украинская Премьер-лига. 29 тур.

«Шахтер» - «Днепр-1» - 3:0.

Швед, 90 - Бондаренко, 9, Сикан, 55, Степаненко, 59.

Назарина, Бондарь, Трубин - Пеглоу, Федорив (все - неспортивное поведение, Федорив - с лавки запасных).

«Шахтер»: Трубин - Конопля (Михайличенко, 31), Бондарь, Ракицкий, Матвиенко - Степаненко (Назарина, 84) - Зубков (Швед, 84), Бондаренко, Судаков, Крыськив (Топалов, 70) - Сикан (Келси, 70).

«Днепро-1»: Рыбак - Пасич (Танчик, 74), Сарапий, Адамюк, Каплиенко (Хайнер, 62) - Танковский (Когут, 66), Бланко (Рубчинский, 62) - Гуцуляк (Лучкевич, 74), Пихаленок, Пеглоу - Довбик.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 46
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Octopus
Позорище
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+5
Вася Пупкин
Зовсім не належна поведінка для спортсменів, особливо коли в країні іде війна. Така агресія не красить нас.
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+4
roman75zpr
Такой футбол нам не нужен
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+4
Умник
Неожиданный батл
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+3
Alex196
Днепр красавцы ! 
Ответить
+3
Показать Скрыть 4 ответа
BallsToTheWall
Из-за какого то Пеглоу теперь дали корм кацап сми.(
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+3
Nostradamus
Красавці! Всіх на фронт! 
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+2
Умник
Тут Днепр взял реванш
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
8number
А так то да — усіх на літні канікули на фронт. Задовбав увесь цей цирк 
Ответить
+1
8number
Жахіття 😿
Ответить
+1
Crimea
Гасіть кацапа Ахмєтова в першу чергу! Де це руде чмо?
Ответить
0
a.fedorenko1953
Все очикувано, зрозуміло, чому  Дніпро не бажав їхати на цю гру. Там розуміли , що матч перетвориться на цирк. Браво, федерація, браво судді! ((((  
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0
Alex196
За миску ахметовских помоев всю жизнь топили за овощей и рыгов против своей страны .твари сепаратистские .а теперь люди гибнут за их соаный ДНР 
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Springfield
Правильно говорил Кварцяный про наших слабых комментаторов. Они всю
игру что то своё обсуждали, но только не передвижение игроков и мяча на
поле.
Но без Но не бывает.  Единственно верно  сказали, что надо было свистеть на 90 минуте ровно и без всяких +. 
 СК уже свои 90+ исчерпал в этом сезоне.
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-1
Alex196
Дали сепарам .Будут знать что здесь они не нужны .Пусть пизд..ют в дыру откуда они приехали в Украину 
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
Alex196
Пусть только денется павелко.за яйца выкинут с кабинета  
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-1
Сергей Тонковид
І що? Хоч комусь дадуть дискваліфікацію? 
А, ну Бланко може бити по ногам  спокійно динамівця, і тишина від КДК.
 Наказувать можна лише Динамо
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-1
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AleksDnipro87
Монзуль просто потвора.
Вона до цього всього падлюка привела своїм свистінням вбік іржавих.
ЧЕМПІОНСТВО ІРЖАВИХ КУПЛЕНЕ ТА ВИГРАНЕ СУДДЯМИ.
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-2
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Sunrise
Это характеризует обе команды и их методы. Не удивлён.
Пеглоу видимо уже собрался валить из Днепр-1, уже на матчей 10 себе набрал дисквала.
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-2
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Remark
Вывод только один - каждый сепар должен знать, что в конце концов он получит по трафарету! (это в лучшем случае).
Шахтер - чемпион! Адекватных болельщиков этого клуба поздравляю с золотыми медалями! 
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-3
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