Ничья, кот и утка. Ингулец в Петрово не дожал Металлист 1925
Команда Эдмара играла в меньшинстве почти весь второй тайм, однако выстояла
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 28-й тур.
«Ингулец» – «Металлист 1925» - 0:0
Кухарук, 60 Клименко, 63, Одарюк, 83 – Вачиберадзе, 12, Жичиков, 19, Дмитренко, 73
Жичиков, 56 (второе предупреждение)
«Ингулец»: Паламарчук – Сидоренко, Ковалев, Кучеренко, Смоляков (Кравчук, 65) – Коробенко (Запорожец, 46), Козыренко, Клименко (Одарюк, 81) – Козак, Резепов (Ситало, 46), Головкин (Кухарук, 46).
«Металлист 1925»: Мозиль – Коваленко (Рудавский, 90+4), Курило, Безуглый, Жичиков – Я. Мартынюк, Габелок, Вачиберадзе (А. Ткачук, 60) – Ременюк (Дмитренко, 46), Чирук (Островский, 55), Русин (Ю. Потимков, 60).
Арбитр: Виталий Романов (Днепр).
Стадион: «Ингулец» (с. Петрово).
Удары (в створ): 14 (6) – 6 (1)
Угловые: 5 – 4
Оффсайды: 4 – 0.
ИНГУЛЕЦ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 21°C
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