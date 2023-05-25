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  4. Ничья, кот и утка. Ингулец в Петрово не дожал Металлист 1925
Чемпионат Украины
Ингулец
25.05.2023 14:00 – FT 0 : 0
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 15:56 | Обновлено 25 мая 2023, 15:59
499
1

Ничья, кот и утка. Ингулец в Петрово не дожал Металлист 1925

Команда Эдмара играла в меньшинстве почти весь второй тайм, однако выстояла

25 мая 2023, 15:56 | Обновлено 25 мая 2023, 15:59
499
1
Ничья, кот и утка. Ингулец в Петрово не дожал Металлист 1925
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Ингулец» – «Металлист 1925» - 0:0

Кухарук, 60 Клименко, 63, Одарюк, 83 – Вачиберадзе, 12, Жичиков, 19, Дмитренко, 73

Жичиков, 56 (второе предупреждение)

«Ингулец»: Паламарчук – Сидоренко, Ковалев, Кучеренко, Смоляков (Кравчук, 65) – Коробенко (Запорожец, 46), Козыренко, Клименко (Одарюк, 81) – Козак, Резепов (Ситало, 46), Головкин (Кухарук, 46).

«Металлист 1925»: Мозиль – Коваленко (Рудавский, 90+4), Курило, Безуглый, Жичиков – Я. Мартынюк, Габелок, Вачиберадзе (А. Ткачук, 60) – Ременюк (Дмитренко, 46), Чирук (Островский, 55), Русин (Ю. Потимков, 60).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Ингулец» (с. Петрово).

Удары (в створ): 14 (6) – 6 (1)
Угловые: 5 – 4
Оффсайды: 4 – 0.

ИНГУЛЕЦ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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New Zealander
А чому кіт та качка? Що вибігли на поле звірі під час матчу? Хто дивився? 
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