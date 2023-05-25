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  4. Олег ГОЛОДЮК: «Большая благодарность игрокам за то, что они дотерпели»
Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 16:58 |
476
0

Олег ГОЛОДЮК: «Большая благодарность игрокам за то, что они дотерпели»

Тренер «Металлиста 1925» – о ничьей в меньшинстве

25 мая 2023, 16:58 |
476
0
Олег ГОЛОДЮК: «Большая благодарность игрокам за то, что они дотерпели»
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк о выездной ничьей 0:0 в матче против «Ингульца», которая была добыта в меньшинстве:

- Очень нервная, боевая игра. Много эмоций ребята отдали. Видно, что последние туры, на всех давит результат, так было и сегодня. Ребятам большая благодарность за то, что они дотерпели. Я думаю, что для нас это очко является очень важным.

- Закономерен ли результат сегодняшнего матча?
- Несмотря на то, что мы играли почти весь второй тайм в меньшинстве ... Опять же, почти каждый матч мы завершаем вдесятером... Я думаю, что ничья закономерный результат. У нас были свои моменты, которые мы не реализовали. У «Ингульца» все сводилось к фланговым передачам, с чем наши защитники, по моему мнению, достойно справились.

- То есть ваши футболисты выполнили поставленный план на игру?
- План на игру сломался со второй желтой карточкой Жичикова. После этого все заключалось в том, что нужно дотерпеть, не дать «Ингульцу» воспользоваться этими фланговыми передачами. Повторюсь, мы поблагодарили ребят за эту ничью. Думаю, что она сегодня неплохой результат.

- Поскольку чемпионат близится к завершению, как вы можете оценить расположение своей команды?
- Еще два тура, их нужно доиграть. К сожалению, еще ничего не решено, а потом уже можно будет делать какие-то оценки и оценивать нашу работу. Еще два тура впереди, а там посмотрим.

- В этих двух турах серьезные соперники есть: «Кривбасс» и «Динамо», сколько очков планируете набрать?
- Никто вам наверняка не скажет, сколько кто планирует набрать, надо выходить на каждую игру и получать максимальный результат. Так получилось, что сегодня, опять же, есть проблемы перед следующим туром, потому что каждый тур выпадают люди из-за красных карточек, из-за перебора желтых. Но ничего. Мы в ребятах наших уверены, еще есть две игры, а там посмотрим.

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Олег Голодюк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Металлист 1925 видео голов и обзор Ингулец - Металлист 1925
Источник ФК Металлист 1925
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